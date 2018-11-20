ESPN: Симеоне и «Атлетико» не ведут переговоров по новому контракту

Информация о том, что «Атлетико» близок к продлению контракта с главным тренером Диего Симеоне, не соответствует действительности, утверждает ESPN.

На прошлой неделе испанские СМИ сообщили, что стороны практически завершили переговоры о новом соглашении, которое сделает аргентинского специалиста самым высокооплачиваемым членом команды.

Тем не менее, представитель мадридцев опроверг эти слухи. По его словам, открытые переговоры по новому контракту Симеоне не ведутся. При этом между клубом и тренером полная гармония: обе стороны считают, что сейчас не время для обсуждения нового договора.

Текущий контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до июня 2020 года.