Marca: Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико». Он будет зарабатывать больше Гризманна

«Атлетико» близок к продлению контракта с главным тренером Диего Симеоне.

Переговоры о новом соглашении начались еще летом и очень скоро будут завершены. По договору 48-летний специалист станет самым высокооплачиваемым членом команды. Его зарплата превысит даже заработок нападающего Антуана Гризманна [по данным СМИ он составляет 21 миллион евро в год].

При этом аргентинец настаивает на включение в контракт пункта, позволяющего ему покинуть мадридцев в случае невыполнения ими всех условий соглашения.

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Текущий контракт тренера рассчитан до июня 2020 года.