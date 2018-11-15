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    Marca: Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико». Он будет зарабатывать больше Гризманна

    «Атлетико» близок к продлению контракта с главным тренером Диего Симеоне.

    Переговоры о новом соглашении начались еще летом и очень скоро будут завершены. По договору 48-летний специалист станет самым высокооплачиваемым членом команды. Его зарплата превысит даже заработок нападающего Антуана Гризманна [по данным СМИ он составляет 21 миллион евро в год].

    При этом аргентинец настаивает на включение в контракт пункта, позволяющего ему покинуть мадридцев в случае невыполнения ими всех условий соглашения.

    Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Текущий контракт тренера рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Marca

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    15.11.2018 16:17
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