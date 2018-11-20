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    Экс-гендиректор «Милана»: «Юнхун хотел купить Роналду в 2017-м, но я отговорил его»

    Бывший генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что экс-владелец клуба Ли Юнхун хотел приобрести у «Реала» нападающего Криштиану Роналду за год до перехода футболиста в «Ювентус».

    «Это правда. Ли Юнхун хотел видеть Криштиану Роналду в «Милане». Мистер Ли хотел купить португальца, потому что он считал, что Роналду обладает большой силой на китайском рынке.

    Игрок хотел покинуть Мадрид. Мы встретились в июле 2017 года с его агентом Мендешем, чтобы проверить затраты и доступность Криштиану. Именно тогда я убедил Юнхуна отказаться от мечты: Роналду был слишком дорогим», – сказал Фассоне.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    20.11.2018 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      delux746 20 ноября 2018, 15:40

      ну сейчас всё что угодно можно говорить

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > delux746 20 ноября 2018, 16:50

      скоро должен кто-то из российских клубов по этому поводу высказаться. Они ж любят 5-10 лет назад "покупать" того, кто недавно стал звездой.

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