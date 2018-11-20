Экс-гендиректор «Милана»: «Юнхун хотел купить Роналду в 2017-м, но я отговорил его»

Бывший генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что экс-владелец клуба Ли Юнхун хотел приобрести у «Реала» нападающего Криштиану Роналду за год до перехода футболиста в «Ювентус».

«Это правда. Ли Юнхун хотел видеть Криштиану Роналду в «Милане». Мистер Ли хотел купить португальца, потому что он считал, что Роналду обладает большой силой на китайском рынке.

Игрок хотел покинуть Мадрид. Мы встретились в июле 2017 года с его агентом Мендешем, чтобы проверить затраты и доступность Криштиану. Именно тогда я убедил Юнхуна отказаться от мечты: Роналду был слишком дорогим», – сказал Фассоне.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.