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    Агент Аленичева: «Эта история больше раздута. Видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете»

    Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист работает в обычном режиме. Он проводит тренировки с командой.

    Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    «Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича. Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет. Директор «Енисея» Рубцов Денис Анатольевич на месте, он в городе, есть взаимодействие и контакт. Сегодня тренировка, насколько я знаю, Денис Анатольевич планировал посетить ее, они общаются по сети.

    Вчера тоже тренировка была, все нормально, все шло по плану. Мне кажется, эта история больше раздута, видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете.

    Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД? Я в детали не вдавался. Когда эта информация появилась, мы с Дмитрием Анатольевичем созвонились, он мне просто рассказал по поводу того, что там произошло. А вот именно мелкие детали, типа конфликта и освидетельствования, мы не затрагивали, я даже не знаю», – сказал Маньяков.

    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

    Источник: ТАСС

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    20.11.2018 12:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 20 ноября 2018, 19:19

      Когда уже закончатся эти порожняки,есть протокол,значит накажут,протокол всё равно за отказ от мед.комисии составляется,ну лишат,а зачем писать про это???Все мы влетали ,если честно,он такой же человек!))

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 ноября 2018, 19:05

      Ну, вот и всё встало на свои места. Мелкие детали - Конфликт и Мед. освидетельствование. Значит был конфликт с инспекторами и отказ от мед. освидетельствования. Что же тогда рассказал агенту Алень????
      Вряд ли они вообще об этом говорили, думали, как теперь отступные забрать. Хотя, если в контракте нет ничего, что связано с таким поведением тренера, то отступные получат.

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 20 ноября 2018, 17:53

      Мелкие??? Если он сам отказался - юридически - признал свою вину... Дыхни, съезди на мед. освидетельствование, можно в независимую, если мания преследования зашкаливает... но нет, важнее быстрее побежать вью Спорт-Экспрессу давать...

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 17:08

      Да тут и так все предельно ясно.

      2
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 20 ноября 2018, 16:07

      Да уж... Врет и не краснеет агент Маньяков...

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 20 ноября 2018, 13:02

      Ну, да конфликт и освидетельствование - мелочи жизни, фигня, даже говорить не стоит о них.

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 20 ноября 2018, 12:59

      ...мелкие детали, типа... освидетельствования... - да это самая главная деталь!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 12:23

      это шПак виноват

      1
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