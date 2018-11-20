Агент Аленичева: «Эта история больше раздута. Видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист работает в обычном режиме. Он проводит тренировки с командой.

Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича. Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет. Директор «Енисея» Рубцов Денис Анатольевич на месте, он в городе, есть взаимодействие и контакт. Сегодня тренировка, насколько я знаю, Денис Анатольевич планировал посетить ее, они общаются по сети.

Вчера тоже тренировка была, все нормально, все шло по плану. Мне кажется, эта история больше раздута, видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете.

Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД? Я в детали не вдавался. Когда эта информация появилась, мы с Дмитрием Анатольевичем созвонились, он мне просто рассказал по поводу того, что там произошло. А вот именно мелкие детали, типа конфликта и освидетельствования, мы не затрагивали, я даже не знаю», – сказал Маньяков.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным