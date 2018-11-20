Агент Аленичева: «Эта история больше раздута. Видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете»

Когда уже закончатся эти порожняки,есть протокол,значит накажут,протокол всё равно за отказ от мед.комисии составляется,ну лишат,а зачем писать про это???Все мы влетали ,если честно,он такой же человек!))
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист работает в обычном режиме. Он проводит тренировки с командой.
Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича. Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет. Директор «Енисея» Рубцов Денис Анатольевич на месте, он в городе, есть взаимодействие и контакт. Сегодня тренировка, насколько я знаю, Денис Анатольевич планировал посетить ее, они общаются по сети.
Вчера тоже тренировка была, все нормально, все шло по плану. Мне кажется, эта история больше раздута, видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете.
Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД? Я в детали не вдавался. Когда эта информация появилась, мы с Дмитрием Анатольевичем созвонились, он мне просто рассказал по поводу того, что там произошло. А вот именно мелкие детали, типа конфликта и освидетельствования, мы не затрагивали, я даже не знаю», – сказал Маньяков.
Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным