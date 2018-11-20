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    Дибала ждет возвращения Месси в сборную Аргентины

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассчитывает на скорое возвращение в национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную. Мы понимаем, насколько Лео важен для нас, для команды, но решение остается за ним.

    В нашей команде много молодых игроков, поэтому для нас важна и поддержка болельщиков», – сказал Дибала.

    Месси после ЧМ-2018 в России приостановил выступление за сборную до конца года.

    Источник: Football Italia

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    20.11.2018 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 ноября 2018, 12:43

      Дибала бы сам начал играть за сборную нормально, а то такой талант, а по факту просто числится в команде.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 ноября 2018, 11:07

      Надейся и жди - всё впереди!))

      1
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