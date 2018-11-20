Дибала ждет возвращения Месси в сборную Аргентины

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассчитывает на скорое возвращение в национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную. Мы понимаем, насколько Лео важен для нас, для команды, но решение остается за ним.

В нашей команде много молодых игроков, поэтому для нас важна и поддержка болельщиков», – сказал Дибала.

Месси после ЧМ-2018 в России приостановил выступление за сборную до конца года.