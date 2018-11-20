Бородюк – об Ари: «Давать паспорта легионерам – неправильный путь развития»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал свое мнение относительно приглашения в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари.

«В основе лежит то, как РФС и тренерский штаб видят дальнейшее развитие футбола. Если пойдем по пути давать паспорта, чтобы легионеры играли, то это неправильно, на мой взгляд. Все-таки правильный путь развития футбола – воспитанники ДЮСШ.

Нужно улучшить контроль селекционной работы. Появляется у нас хорошая молодежь, но в клубах нужно больше доверия», – сказал Бородюк.

Ари дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче со сборной Германии (0:3).