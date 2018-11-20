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    Бородюк – об Ари: «Давать паспорта легионерам – неправильный путь развития»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал свое мнение относительно приглашения в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари.

    «В основе лежит то, как РФС и тренерский штаб видят дальнейшее развитие футбола. Если пойдем по пути давать паспорта, чтобы легионеры играли, то это неправильно, на мой взгляд. Все-таки правильный путь развития футбола – воспитанники ДЮСШ.

    Нужно улучшить контроль селекционной работы. Появляется у нас хорошая молодежь, но в клубах нужно больше доверия», – сказал Бородюк.

    Ари дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче со сборной Германии (0:3).

    Источник: «Футбол России»

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    20.11.2018 08:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 21 ноября 2018, 01:43

      Это ты французам и немцам расскажи!

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 20 ноября 2018, 17:33

      Если быть объективным,то европейские сборные из лиги А на порядок сильнее нашей команды. Ну вышли мы в лигу А, что мы там будем делать с такой игрой? Опять начнутся отговорки,опять будем искать виноватых. Только легионеры здесь не при чем,своих надо воспитывать.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 ноября 2018, 13:51

      Люди не дружат с головой, когда говорят, что не нужно давать паспорта легионерам. Захотел принять гражданство России человек, пусть принимает, если у него есть на это право. А вот бездельникам из РФС не надо решать проблемы сборной, ставя в сборную получивших российский паспорт иностранцев. Воспитывайте своих футболистов, тем более не настолько уж сильны легионеры, пополнившие ряды нашей сборной. Они не подошли для своих сборных, а мы их пихаем в российскую, тем самым ограничивая возможность играть в ней наших футболистов.
      Многие говорят, что у нас нет игроков достойных для сборной, это ерунда. Их не будет с таким подходом к комплектованию сборной. Не играющий игрок никогда не станет мастером, профессионалом, а наши футбольные чинуши, которые из года в год тормозят развитие нашего российского футбола, нашли новый способ пополнять ряды сборной без особых для себя затрат. И им плевать на наше подрастающее футбольное поколение, да и на имидж сборной тоже. У нас сейчас не футбольная сборная Великой России, а какой-то полуфабрикат.

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 ноября 2018, 13:45

      Ари о Бородюке: обсераться в Мариборе - правильный путь развития

      1
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 20 ноября 2018, 11:14

      Лучше бы этот бывший поездил по российским футбольным школам и посмотрел (негласно,под видом простого посетителя) как проходят тренировки и чему их там учат,а главное-это чему они все же научились!
      Скорее всего после этого,первым выступит за то,чтобы число иностранцев в сборной было больше! Но самое главное-это то,что в сборной должны играть сильнейшие НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,независимо
      от возраста и страны,откуда футболист прибыл,но который пожелал выступать за сборную!

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 20 ноября 2018, 10:54

      Слышишь ,ты Бородюк,не тебе решать кому получать гражданство России.А на счёт Ари , да он сильнее на данный момент , чем Чалов , но Чалову нужно дать шанс.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > САДЫЧОК 20 ноября 2018, 13:24

      В после того как в древнем Риме гражданство стали давать всем желающим Рим быстро закончился.

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      Рейтинг: +1101

      Cubinec1989 > александр п 21 ноября 2018, 10:35

      Ага. Лет через 300. Потому что соседи напали)

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 10:47

      ари играет,а чалов нет... нормально ?

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 10:46

      я согласен

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      Рейтинг: +1101

      Cubinec1989 20 ноября 2018, 09:55

      Самый неприятный момент, что если бы в составе сборной России вышел, допустим Фернандо, или Мельгарехо то все бы трындели о том, какое подспорье для нашей сборной , что это сильные игроки и бла бла бла... Чем вас Краснодар и лично Ари не устраивает?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Cubinec1989 20 ноября 2018, 10:04

      Скорее,это просто "прогиб",типа : смотрите,какой я,патриот! В очередной раз,подтверждают,что в нашей стране,балоболов больше,чем профессионалов!

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Cubinec1989 20 ноября 2018, 10:56

      Денег не платят, потому и не устраивают...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 ноября 2018, 09:55

      правильный путь держать голимых паспортистов в командах и сосать из года в год сборной?

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