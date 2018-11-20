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    Кроос: «Результат матча с Голландией не отражает ход игры»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос остался недоволен ничейным результатом матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Голландией.

    «Очень жаль, но результат этого матча не отражает ход игры. Но мы уже говорили об этом несколько раз в этом году.

    Очевидно, что мы были лучше соперника в сегодняшней встрече. Победа принесла бы пользу нашей команде», – считает Кроос.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия – Голландия завершился со счетом 2:2. К 85-й минуте гости проигрывали 0:2.

    Источник: L'Equipe

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    20.11.2018 08:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 16:11

      Конечно обидно пропускать мячи на последних минутах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 ноября 2018, 13:05

      Результат этого матча отражает отношение игроков к тренеру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 ноября 2018, 12:32

      Игра была напряженная и красивая! Голландцы сделали красивую концовку с пользой для себя!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 20 ноября 2018, 09:25

      Отличный матч , Голландия порадовала )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 09:05

      Ход игры может быть разным как и счёт. Голландца во втором тайме прибавили, особенно в его концовке. И голы были командные трудовые в отличие тех, что забили немцы.

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