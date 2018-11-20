Кроос: «Результат матча с Голландией не отражает ход игры»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос остался недоволен ничейным результатом матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Голландией.

«Очень жаль, но результат этого матча не отражает ход игры. Но мы уже говорили об этом несколько раз в этом году.

Очевидно, что мы были лучше соперника в сегодняшней встрече. Победа принесла бы пользу нашей команде», – считает Кроос.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия – Голландия завершился со счетом 2:2. К 85-й минуте гости проигрывали 0:2.