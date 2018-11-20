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    Куман: «У Германии отличная команда, возможно, даже лучше, чем у Франции»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман отметил характер своей команды после матча Лиги наций УЕФА с Германией.

    «Моя команда сегодня показала характер. Мы ни на секунду не переставали бороться.

    Но не думаю, что мы играли хорошо. Проводить два матча подряд с такими серьезными соперниками за столь короткий период – пожалуй, это слишком.

    И не надо забывать, что у Германии отличная команда, возможно, даже лучше, чем у Франции.

    Но мы этим результатом доказали, что способны держать удар в матчах с топ-сборными», – сказал Куман.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия – Голландия завершился со счетом 2:2. К 85-й минуте гости проигрывали 0:2.

    Источник: УЕФА

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    20.11.2018 08:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14579

      fkthen 21 ноября 2018, 00:56

      опа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 16:06

      У немцев сейчас строится новая команда и еще не все взаимодействия отработаны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 20 ноября 2018, 11:26

      Ты че пьяный?... У Франции просто космос на любой позиции. ЧМ просто так не выигрывают. Германия в прошлом.

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 20 ноября 2018, 08:31

      Неожиданно. Я после первого тайма выключил..

      1
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