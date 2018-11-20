Куман: «У Германии отличная команда, возможно, даже лучше, чем у Франции»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман отметил характер своей команды после матча Лиги наций УЕФА с Германией.

«Моя команда сегодня показала характер. Мы ни на секунду не переставали бороться.

Но не думаю, что мы играли хорошо. Проводить два матча подряд с такими серьезными соперниками за столь короткий период – пожалуй, это слишком.

И не надо забывать, что у Германии отличная команда, возможно, даже лучше, чем у Франции.

Но мы этим результатом доказали, что способны держать удар в матчах с топ-сборными», – сказал Куман.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия – Голландия завершился со счетом 2:2. К 85-й минуте гости проигрывали 0:2.