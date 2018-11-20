Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче

Второй тайм смотреть не стал. Только из-за того, что голландцы не играли в первом. Ощущение, что не знали как. А в конце первого тайма, немцам просто стало не интересно играть с голландцами. Потому и пошел спать. А оказывается зря.
Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:2.
Гостевая команда впервые за 25 лет отыгрались со счета 0:2 в официальной встрече. Ранее такое случалось 28 апреля 1993 года. Тогда сборная Голландии сыграла вничью с Англией (2:2) в рамках квалификации к чемпионату мира-1994, проигрывая по ходу встречи 0:2.