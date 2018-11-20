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    Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче

    Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:2.

    Гостевая команда впервые за 25 лет отыгрались со счета 0:2 в официальной встрече. Ранее такое случалось 28 апреля 1993 года. Тогда сборная Голландии сыграла вничью с Англией (2:2) в рамках квалификации к чемпионату мира-1994, проигрывая по ходу встречи 0:2.

    Источник: Gracenote

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    20.11.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 20 ноября 2018, 09:20

      Второй тайм смотреть не стал. Только из-за того, что голландцы не играли в первом. Ощущение, что не знали как. А в конце первого тайма, немцам просто стало не интересно играть с голландцами. Потому и пошел спать. А оказывается зря.

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