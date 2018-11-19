Сарри: «Моуринью обладает необычайными человеческими качествами»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о коллегах по АПЛ.

Итальянца попросили высказаться о Юргене Клоппе («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Унаи Эмери («ПСЖ»).

«Клопп ближе с философской точки зрения. Наше общение кажется мне образцовым.

Моуринью обладает необычайными человеческими качествами. Он произвел отличное впечатление в день матча на «Стэмфорд Бридж», когда произошел инцидент с участием одного из моих помощников. На профессиональном уровне мало что можно сказать, ведь он выиграл все и везде.

Эмери – ученый и отличный профессионал. Организация атакующей игры в его командах на самом высоком уровне», – сказал Сарри.