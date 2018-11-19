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    Сарри: «Моуринью обладает необычайными человеческими качествами»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о коллегах по АПЛ.

    Итальянца попросили высказаться о Юргене Клоппе («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Унаи Эмери («ПСЖ»).

    «Клопп ближе с философской точки зрения. Наше общение кажется мне образцовым.

    Моуринью обладает необычайными человеческими качествами. Он произвел отличное впечатление в день матча на «Стэмфорд Бридж», когда произошел инцидент с участием одного из моих помощников. На профессиональном уровне мало что можно сказать, ведь он выиграл все и везде.

    Эмери – ученый и отличный профессионал. Организация атакующей игры в его командах на самом высоком уровне», – сказал Сарри.

    Источник: Gazzetta

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    19.11.2018 23:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:23

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 20 ноября 2018, 00:04

      Зачем нужно Сарри высказываться о Моуриньо?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 23:53

      У нас Федун большой учёный, он в философии когда-то познал толк...

      2
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