Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес – в старте Голландии на матч с Германией 

    Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура Лиги наций между Германией и Голландией.

    Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер, Шульц, Зюле, Рюдигер, Киммих, Сане, Гнабри.

    Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, де Йонг, Вейналдум, Промес, Депай, Бабел.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:42

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 19 ноября 2018, 22:30

      давай Антоха, покажи что не зря тебя Севилья брала)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 