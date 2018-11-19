Промес – в старте Голландии на матч с Германией 

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура Лиги наций между Германией и Голландией.

Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер, Шульц, Зюле, Рюдигер, Киммих, Сане, Гнабри.

Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, де Йонг, Вейналдум, Промес, Депай, Бабел.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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