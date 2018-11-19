Промес – в старте Голландии на матч с Германией 

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka
Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура Лиги наций между Германией и Голландией.
Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер, Шульц, Зюле, Рюдигер, Киммих, Сане, Гнабри.
Голландия: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, де Йонг, Вейналдум, Промес, Депай, Бабел.
Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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