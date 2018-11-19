Аленичев заявил, что сотрудники ДПС потеряли ключи от его автомобиля. В ГИБДД проверят эту информацию 

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что сотрудники ДПС потеряли ключи от его автомобиля. Тренер был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Дежурная сотрудница ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировала заявление Аленичева.

«Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранен от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.

Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.

Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования», – сказала Авдеева.

Аленичев – о своем задержании: «Все, что происходит в последний месяц, – неспроста»