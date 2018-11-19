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    Аленичев заявил, что сотрудники ДПС потеряли ключи от его автомобиля. В ГИБДД проверят эту информацию 

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что сотрудники ДПС потеряли ключи от его автомобиля. Тренер был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Дежурная сотрудница ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировала заявление Аленичева.

    «Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранен от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.

    Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.

    Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования», – сказала Авдеева.

    Аленичев – о своем задержании: «Все, что происходит в последний месяц, – неспроста»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2018 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +799

      амани 20 ноября 2018, 10:41

      что к ментам попало-то пропало!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 21:44

      Ну, как сам Алень сказал - машину-то отогнали, что бы не мешалась, т.к. гаинцы посеяли ключи. А отогнали на штрафстоянку? Что бы не мешалась?)))
      Т.е. теперь Алень может предъявить гаинцам, что это они виноваты в том, что машина на штрафстоянке, т.к. именно они потеряли ключи, а машина загораживала выезд.)))

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