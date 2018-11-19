Агент Аленичева: «Все это попахивает провокацией»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, прокомментировал информацию о задержании специалиста. Ранее сообщалось, что Аленичев управлял автомобилем в нетрезвом виде.

– Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет. Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое – оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо «недоразумением», либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

– Какова позиция клуба?

– Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь.