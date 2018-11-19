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    Агент Аленичева: «Все это попахивает провокацией»

    Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, прокомментировал информацию о задержании специалиста. Ранее сообщалось, что Аленичев управлял автомобилем в нетрезвом виде.

    – Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет. Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое – оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо «недоразумением», либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

    – Какова позиция клуба?

    – Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2018 19:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +88

      бурминка 21 ноября 2018, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дима влип.

      -4
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 20 ноября 2018, 06:10

      Ага , а бухло в рот тоже провокаторы заливали, а бухим за руль тоже провокаторы сажали? задолбали!!! накосячил? будь добр отвечай за свой поступок по-мужски...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 ноября 2018, 23:58

      "Жена Цезаря вне подозрений!" - заявил агент с очень распространённой в России фамилией МАНЬЯКОВ. :-)))

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

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      Рейтинг: +3609

      александр п 19 ноября 2018, 23:36

      Имхо красноярское жульё за буйки заплыло,наехать на бывшего сенатора от Едра,ну ну.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 23:10

      А что, у тренеров тоже есть свои агенты, как и у футболистов???

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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 22:11

      Что он скажет, когда появится видео?
      Авторитета у Аленичева точно не прибавится.
      А тут еще и Романцев заступается, его-то пьяным вся страна видела и не раз.

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      Рейтинг: +885

      kliker 19 ноября 2018, 21:11

      В соответствие с анкедотом раньше было: "Во всём виноваты евреи и велосипедисты", евреи уехали, велосипедистов ни в лицо, ни по фамилии в народе никто не знает... Тогда пусть виноватыми будут футболисты.
      Журналисты, фас!

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 19 ноября 2018, 20:37

      Аленичев рассказывает совсем другую историю - о заговоре против него с целью вынудить уйти без неустойки. В этой истории на него, трезвого, ехавшего с женой из ресторана, наехал кавказец, причем после многодневной слежки, во время которой этот кавказец его фотографировал. Гаишники, вызванные кавказцем, якобы, никаких тестов на алкоголь ни у кого не требовали, а просто попросили Аленичева дать им посмотреть на ключи от его машины, после чего, не вернув их, смылись. Из-за этого машина на другой день была отправлена на штрафстоянку, а в СМИ появилась дезинформация про бар, ссору, нетрезвое состояние и прочее. Можно ли ему верить яя не знаю, но версия красноярских СМИ шита белыми нитками. Никогда ни красноярское ГАИ ни даже московское не поедет ловить машину по наводке посетителя бара: дескать, объявите план-перехват пьяный за рулем машины номер 0000. Это же сказка про белого бычка. Разве что они могли подняться по наводке своего же гаишника или за бабки. Кто мог гаишникам столько отбашлять, тот и журнашлюшек мог нанять, чтобы сочинили всю эту историю.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 ноября 2018, 20:34

      "Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека"
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      "Член Совета Федерации Дмитрий Аленичев протаранил на своем "Лексусе" автомобиль Hyundai, которым управляла 29-летняя девушка, и скрылся с места происшествия."
      ------------
      Подтверждаю: все мы знаем Диму. Насчёт интеллигентности и Старков подтвердит.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Eddyson 19 ноября 2018, 20:39

      кто там кого протаранил история умалчивает, потому что разбирательства не было, а была только процитированная вами статейка в либеральных СМИ. Впрочем даже в той статейке девушка проговорилась (И тут он как заорет: "Кто вас пустил за руль"?).

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