Лунев займет место в воротах сборной России в матче со Швецией

Хороший вратарь. Любой вратарь может не выручить... Если поймает кураж... шведам не сдобровать)))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вратарь Андрей Лунев выйдет в стартовом составе национальной команды в матче Лиги наций против Швеции.
– Сборную накрыла настоящая эпидемия. Знаю, не любите слово «проблемы», но все-таки – каково это фактически создавать новую команду за такие сжатые сроки?
– Проанализировали матч с Германией, посмотрели шведов, посмотрим еще, подготовка идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение. В целом все все идет своим чередом, нормально готовимся.
– Кто будет в воротах?
– Лунев.
Матч Швеция – Россия состоится 20 ноября в Стокгольме. Для выхода в лигу А россиянам необходимо как минимум не проиграть.