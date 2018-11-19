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    Лунев займет место в воротах сборной России в матче со Швецией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вратарь Андрей Лунев выйдет в стартовом составе национальной команды в матче Лиги наций против Швеции.

    – Сборную накрыла настоящая эпидемия. Знаю, не любите слово «проблемы», но все-таки – каково это фактически создавать новую команду за такие сжатые сроки?

    – Проанализировали матч с Германией, посмотрели шведов, посмотрим еще, подготовка идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение. В целом все все идет своим чередом, нормально готовимся.

    – Кто будет в воротах?

    – Лунев.

    Матч Швеция – Россия состоится 20 ноября в Стокгольме. Для выхода в лигу А россиянам необходимо как минимум не проиграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2018 19:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +481

      belrus21 20 ноября 2018, 23:10

      Хороший вратарь. Любой вратарь может не выручить... Если поймает кураж... шведам не сдобровать)))

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      Рейтинг: +7968

      Томик 20 ноября 2018, 11:24

      Как-то не впечатлил. Напропускал в предыдущем матче всё, что летело, практически. Надеюсь и за матч со Шведами тоже уже залетело в прошлый раз.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 ноября 2018, 03:06

      Опять трояк отхватит, пусть лучше Маринато, ну или Шунин, извинюсь, если окажусь не права...

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      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 21 ноября 2018, 02:31

      Почти угадала, извиняться не придётся...

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:40

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 ноября 2018, 23:28

      Лунев - это ужас наших ворот. Зассыха. При каждом запахе падает вниз. И только дурак об этом не знает. Как идиот падает в при каждом ударе. Хуже не придумаешь.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 22:18

      Вратарская позиция не так беспокойна.

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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 19 ноября 2018, 22:05

      Удачи мужики !!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 19 ноября 2018, 21:49

      Лучше бы Гиля. Голевой бросок Гили так же крут, как и нога Акинфеева!

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 19 ноября 2018, 21:44

      С Гильерме было бы спокойнее. Ладно, Черчесову виднее. На перспективу работает. Лунев еще пару ЧЕ и ЧМ может отстоять.

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      Рейтинг: +2104

      upiter622 19 ноября 2018, 21:44

      Куплю ка я завтра водки!)))

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