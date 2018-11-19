Лунев займет место в воротах сборной России в матче со Швецией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вратарь Андрей Лунев выйдет в стартовом составе национальной команды в матче Лиги наций против Швеции.

– Сборную накрыла настоящая эпидемия. Знаю, не любите слово «проблемы», но все-таки – каково это фактически создавать новую команду за такие сжатые сроки?

– Проанализировали матч с Германией, посмотрели шведов, посмотрим еще, подготовка идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение. В целом все все идет своим чередом, нормально готовимся.

– Кто будет в воротах?

– Лунев.

Матч Швеция – Россия состоится 20 ноября в Стокгольме. Для выхода в лигу А россиянам необходимо как минимум не проиграть.