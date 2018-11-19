Отец Еременко: «Роман отлично относится к ЦСКА. Он благодарен клубу за все хорошее»

Отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко Алексей Еременко-старший не считает, что его сын предал ЦСКА, когда перешел в стан прнципиального соперника.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев рассказал, что у ЦСКА была договоренность с 31-летним футболистом о его возвращении в клуб по истечении срока двухлетней дисквалификации. Тем не менее, хавбек в августе подписал контракт со «Спартаком».

«Не понимаю этих разговоров. Каждый человек осознанно делает выбор. Поступает так, как считает нужным. Вряд ли кто-то из тех, кто критикует Романа, согласится кормить его семью. Поэтому зачем на них обращать внимание?

Сын, кстати, отлично относится к ЦСКА. Благодарен клубу за все хорошее, что там получил. Как и киевскому «Динамо», и «Рубину», и «Удинезе», и финскому «Яро», где я его тренировал. В России не все понимают суть профессионального спорта. Забывают о том, что игрок несет ответственность не только за себя», – сказал Алексей Еременко-старший.