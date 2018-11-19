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    Отец Еременко: «Роман отлично относится к ЦСКА. Он благодарен клубу за все хорошее»

    Отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко Алексей Еременко-старший не считает, что его сын предал ЦСКА, когда перешел в стан прнципиального соперника.

    Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев рассказал, что у ЦСКА была договоренность с 31-летним футболистом о его возвращении в клуб по истечении срока двухлетней дисквалификации. Тем не менее, хавбек в августе подписал контракт со «Спартаком».

    «Не понимаю этих разговоров. Каждый человек осознанно делает выбор. Поступает так, как считает нужным. Вряд ли кто-то из тех, кто критикует Романа, согласится кормить его семью. Поэтому зачем на них обращать внимание?

    Сын, кстати, отлично относится к ЦСКА. Благодарен клубу за все хорошее, что там получил. Как и киевскому «Динамо», и «Рубину», и «Удинезе», и финскому «Яро», где я его тренировал. В России не все понимают суть профессионального спорта. Забывают о том, что игрок несет ответственность не только за себя», – сказал Алексей Еременко-старший.

    Источник: «Советский Спорт»

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    19.11.2018 18:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +51

      Ximerych 20 ноября 2018, 00:58

      Пусть этот мудак нубит у этих поросят! Максимальная наркомания)!

      2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 20 ноября 2018, 00:12

      наркоша, что взять...у них всегда все вокруг виноватые, все им почему то должны, а сами - ...

      2
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

      -8
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      Рейтинг: +1970

      Niko 19 ноября 2018, 22:01

      Правило одно, давай бабло!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Авангард1970 19 ноября 2018, 21:39

      Он сам (Еременко) во всём виновен. В добавок, накрутил ситуацию так, что заднюю не включить. Накакал соседу на порог и попросил у соседа бумаги.

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 ноября 2018, 21:34

      Папа,а сынок сам говорить разучился? И что по этому поводу думает мама?

      5
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 19 ноября 2018, 20:46

      «Роман отлично относится к баблу как ЦСКА, так Спартака. Он благодарен РПЛ за не понимание сути профессионального футбола. Только в России можно было пристроить сына наркомана на хороший контракт." Что-то мне подсказывает, что батяня с сынком думают примерно так...

      6
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 19 ноября 2018, 20:40

      Нужно было ЦСКА "обуть" Рому как в своё время Челси наказал Муту.
      Ибо если ты несёшь ответственность не только за себя - будь добр отвечать за свои поступки.
      Вспоминается вью мамы Ерёменко: а почему Рома что-то должен ЦСКА? Они ему всё это время платили?
      Простота поражает - сын убивается коксом, подставляет тиму в ЛЧ и ему ещё должны оплачивать 2 года отдыха по дискве.

      7
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      Рейтинг: +1340

      ruded 19 ноября 2018, 20:21

      понял только одно: ерема-старший сказал, что все тупые и ничего не понимают в профспорте.. ну, еще у кокаинщика, семья боялась голодать начать, если б нюхач не продал себя в спартак. Норм вью))

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2018, 20:00

      Р.Еременко стал немым, сам он не мог лично переговорить с руководством ПФК ЦСКА о своей договоренности с руководством клуба спартак, а все
      время посылает папу и маму на оправдание его предательских действий
      перед ЦСКА и даже до настоящего времени не извинился перед ЦСКА и
      вообще никак самостоятельно не выступил в прессе и перед
      болельщиками, которые его ждали и переживали за него. Комментарии
      Р.Еременко отсутствуют, а это значит, что он еще и трус.

      2
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