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    Погба сказал игрокам «Ювентуса», что хочет вернуться в Турин

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус». По информации Corriere dello Sport, об этом футболист рассказал своим бывшим товарищам по туринской команде.

    Француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Юнайтед». В последние несколько месяцев у Погба длится конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Кроме того, британские СМИ постоянно подвергают хавбека критике. Из-за всего этого Погба и хочет вернуться в Италию.

    В этом сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

    О том, как дела у Погба, мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Corriere dello Sport

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    19.11.2018 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 21 ноября 2018, 14:11

      Было бы неплохо)

      1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 ноября 2018, 13:09

      Хочется но колется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 19:56

      Погба попрыгунчик: Манчестер - Турин, туда - сюда.

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