Погба сказал игрокам «Ювентуса», что хочет вернуться в Турин

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус». По информации Corriere dello Sport, об этом футболист рассказал своим бывшим товарищам по туринской команде.

Француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Юнайтед». В последние несколько месяцев у Погба длится конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Кроме того, британские СМИ постоянно подвергают хавбека критике. Из-за всего этого Погба и хочет вернуться в Италию.

В этом сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

О том, как дела у Погба, мы разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста «Скинь мяч». А еще там: Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Слушаем:

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