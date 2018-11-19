Черчесов: «Сразу поняли, что Зобнин и Петров не сыграют. С Дзюбой другая ситуация»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча шестого тура Лиги наций со Швецией заявил, что изначально знал, что защитник Сергей Петров и полузащитник Роман Зобнин не смогут принять участия в игре со скандинавской командой.

Встреча Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября.

«Мы всe время были на связи с Артeмом Дзюбой. Травмы есть разные. Мы сразу поняли, что Зобнин и Петров не смогут сыграть, поэтому отправили их домой. С Дзюбой другая ситуация. Если бы было возможно, мы бы взяли его в Германию, но там не было нужного аппарата. Поэтому он тренировался в Москве.

Позавчера мы созвонились с Артeмом ещe раз, он дал добро. Есть ещe 21 час до матча, посмотрим. Сегодня он тренировался в общей группе», – сказал Черчесов.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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