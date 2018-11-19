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    Черчесов: «Сразу поняли, что Зобнин и Петров не сыграют. С Дзюбой другая ситуация»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча шестого тура Лиги наций со Швецией заявил, что изначально знал, что защитник Сергей Петров и полузащитник Роман Зобнин не смогут принять участия в игре со скандинавской командой.

    Встреча Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября.

    «Мы всe время были на связи с Артeмом Дзюбой. Травмы есть разные. Мы сразу поняли, что Зобнин и Петров не смогут сыграть, поэтому отправили их домой. С Дзюбой другая ситуация. Если бы было возможно, мы бы взяли его в Германию, но там не было нужного аппарата. Поэтому он тренировался в Москве.

    Позавчера мы созвонились с Артeмом ещe раз, он дал добро. Есть ещe 21 час до матча, посмотрим. Сегодня он тренировался в общей группе», – сказал Черчесов.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2018 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 21:17

      что это за такой аппарат что его даже в германии нет ???? может мы так продвинулись в период санкции???????

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 19:15

      Завтра перед игрой выяснится, что ещё кто-то не готов будет принять участие в матче.

      2
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