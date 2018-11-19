Пентек: «Когда перешел в «Дженоа», включил PlayStation для знакомства с одноклубниками»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек признался, что воспользовался PlayStation для знакомства со своими партнерами по генуэзскому клубу.

Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом этого года. В 12-ти матчах Серии А он забил девять голов и возглавляет гонку бомбардиров.

«Когда я перешел в «Дженоа», никто из моих новых одноклубников не знал обо мне, и я искренне надеялся на это. Я сказал себе: «Если они не в курсе, что я забил 21 гол и отличался почти в каждой игре, то, возможно, защитники соперников тоже об этом не знают». Оставаясь неизвестным я получал преимущество.

Хотя я тоже не знал своих одноклубников по «Дженоа». Когда перешел в этот клуб, включил PlayStation, чтобы узнать о них», – сказал Пентек.