Сорокин: «Дзюба позвонил мне и поздравил с голом в ворота «Спартака»

Сорока на хвосте принесла-называется. как и гол Спартаку, мы 2 года так постоянно теряли очки и вот возвращается. Спартак в том матче сам виноват. Как бы не относились к Дзюбе одни болельщики или другие, альтернативы Дзюбе в сборной просто нет, Говорящий иногда чересчур столб..
Защитник «Рубина» и сборной России Егор Сорокин рассказал об атмосфере в национальной команде и о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с голом в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (1:1).
В игре с красно-белыми Сорокин принес казанцам ничью, забив в компенсированное время сразу же после выхода на замену.
– Как вас приняли в сборной России?
– В команде очень позитивная атмосфера, мы здорово общаемся между собой – никого не делят по клубам или возрастам. Нет одиночек, мы все вместе.
– Это заслуга Черчесова?
– Думаю, это заслуга всей сборной России. Все вносят свой вклад в атмосферу.
– Как сказалось отсутствие Дзюбы?
– Стало меньше шуток и подколов. Он постоянно смеется и шутит по самым разным поводам. Артем позвонил после матча со «Спартаком», поздравлял с голом.