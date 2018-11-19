Сорокин: «Дзюба позвонил мне и поздравил с голом в ворота «Спартака»

Защитник «Рубина» и сборной России Егор Сорокин рассказал об атмосфере в национальной команде и о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с голом в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (1:1).

В игре с красно-белыми Сорокин принес казанцам ничью, забив в компенсированное время сразу же после выхода на замену.

– Как вас приняли в сборной России?

– В команде очень позитивная атмосфера, мы здорово общаемся между собой – никого не делят по клубам или возрастам. Нет одиночек, мы все вместе.

– Это заслуга Черчесова?

– Думаю, это заслуга всей сборной России. Все вносят свой вклад в атмосферу.

– Как сказалось отсутствие Дзюбы?

– Стало меньше шуток и подколов. Он постоянно смеется и шутит по самым разным поводам. Артем позвонил после матча со «Спартаком», поздравлял с голом.