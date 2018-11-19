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    Сорокин: «Дзюба позвонил мне и поздравил с голом в ворота «Спартака»

    Защитник «Рубина» и сборной России Егор Сорокин рассказал об атмосфере в национальной команде и о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с голом в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (1:1).

    В игре с красно-белыми Сорокин принес казанцам ничью, забив в компенсированное время сразу же после выхода на замену.

    – Как вас приняли в сборной России?

    – В команде очень позитивная атмосфера, мы здорово общаемся между собой – никого не делят по клубам или возрастам. Нет одиночек, мы все вместе.

    – Это заслуга Черчесова?

    – Думаю, это заслуга всей сборной России. Все вносят свой вклад в атмосферу.

    – Как сказалось отсутствие Дзюбы?

    – Стало меньше шуток и подколов. Он постоянно смеется и шутит по самым разным поводам. Артем позвонил после матча со «Спартаком», поздравлял с голом.

    Источник: Sport24

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    19.11.2018 16:45
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 ноября 2018, 15:02

      Сорока на хвосте принесла-называется. как и гол Спартаку, мы 2 года так постоянно теряли очки и вот возвращается. Спартак в том матче сам виноват. Как бы не относились к Дзюбе одни болельщики или другие, альтернативы Дзюбе в сборной просто нет, Говорящий иногда чересчур столб..

      0
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

      -2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 21:55

      С одной стороны Сорокин подставил Дзюбу. Но Дзюба наверняка не испытывает угрызение совести ,такой уж он есть.

      6
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 ноября 2018, 21:49

      Сорокин: "Дзюба позвонил мне, поздравил с голом Спартаку и добавил: "Хорошими делами прославиться нельзя".

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 19 ноября 2018, 21:24

      Его в сборную наверное взяли за гол в ворота Спартака по рекомендации Дзюбы. Про него скорее всего больше и вспомнить нечего. Походу такие вот принципы отбора в сборную. 5!!! с оформленным гражданством, минимум трое только из-за того чтобы в клубе не считаться легом + Дзюба - капитан - это не сборная моей страны.

      6
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      Рейтинг: +25

      shooooric 19 ноября 2018, 21:19

      урод то не дзюба а сорокин.максимум на что хватило ума -так это написать про дзюбу.

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 21:07

      Ортодоксальные фанаты это запомнят.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 19 ноября 2018, 20:06

      Прочитал я тут массу разных мнений и высказываний по поводу Дзюбы. Одни говорят о предательстве, другие, что он иуда, третьи оправдывают его действия. Конечно в этих спорах и спартаковцы, и их оппоненты. Тут не может быть одинаковых мнений. Но, я выскажу свое мнение, как болельщик-ветеран Спартака. Дзюба, по моему мнению, просто глупец, без царя в голове. Он не предатель, не иуда, он просто обиженка без тормозов. Сейчас такое время. Переходят футболисты из одного клуба в другой, не зависимо от противостояния, но, в основном, не поливают грязью те команды где играли раньше, все обходится мирно, конечно не без эксцессов болельщиков, но прилично, как это проходит в профессиональном спорте. Дзюба повел себя иначе. Вылил ушаты грязи на клуб, который ему дал дорогу в футбольную жизнь, плеснул желчью в красно-белых болельщиков, демонстративно растоптал шарф Спартака. Всеми своими действиями он сжег мосты и умер для миллионов красно-белых болельщиков. Лично мне, он абсолютно безразличен, как бы он хорошо не играл за Зенит, какой бы он не был нужный игрок для сборной, как бы его не превозносили некоторые болельщики, он пустое место. Дзюба, как человек, для меня умер, а как футболист он никогда и не был игроком, который вызывал бы восторг своим мастерством, потому что мастерство это не про него и люди разбирающиеся в футболе это прекрасно знают. Ну, у других, конечно, другое мнение, все люди разные. Я высказал свое.

      8
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Т34 19 ноября 2018, 21:47

      Согласен на 100%.

      1
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      Рейтинг: +8169

      nik55 19 ноября 2018, 19:12

      чмо из дерева---такой же урод как и червяк

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 ноября 2018, 19:07

      А что ещё мог сказать иуда ?
      Так что не вижу смысла обсуждать слова этого трыздабола.
      Он так же и Зенит продаст без всякого сожаления.
      Тридцать серебрянников с годами не меняются.

      10
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      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 19 ноября 2018, 19:15

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      Дзюба продаст Зенит?Вы плохо думаете о клубе,тут на него всем пополам,как и на дурика Быстрова и тп.....

      -4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 19 ноября 2018, 19:17

      Всему своё время.
      Некоторым процессам вы сильно удивитесь.

      5
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      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 19 ноября 2018, 19:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Удивлятся вам ещё похоже по статусу недоумков,меня с 80-го года уже ничего в питерском футболе не удивляет......тренируйтесь прилежнее,может и вылезете из болота

      -6
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 19 ноября 2018, 20:08

      Это я слышу от утырков типо тебя с 70-х годов.
      Только тогда это были киевляне, а теперь вы выскочки.
      Продолжай дальше в том же духе дурачок.

      5
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      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 19 ноября 2018, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Замечательно,осталось только весной вставить чепик в вашу ж...у,дабы место знали

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 19 ноября 2018, 22:27

      Сначала вставьте а потом рот ракрывайте.
      Клоуны.Вас каждый год все кто не поподя от чемпика отодвигают, а вы и рады тылы показывать.
      И вообще, пока у Вас Дзюба, мне Вас жалко.Проклятый он какой то. :-))

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