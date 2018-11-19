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    Агент Фернандеша предложил услуги полузащитника «Галатасараю»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может перебраться в турецкую Суперлигу.

    Как сообщает Milliyet, агент 32-летнего футболиста Паулу Барбоза предложил услуги своего клиента «Галатасараю». Стамбульский клуб пока не дал никакого ответа, поскольку для начала ему нужно разобраться с ограничениями из-за финансового фэйр-плей.

    Контракта португальца с москвичами истекает в июне 2019 года.

    В текущем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 19 встреч во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. С 2011 по 2014 год хавбек выступал в Турции за «Бешикташ».

    Источник: Milliyet

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    19.11.2018 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 19 ноября 2018, 19:41

      Опять Турция?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 18:41

      Летом турки были готовы его подписать, а сейчас уже возникают вопросы.

      1
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