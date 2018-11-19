Агент Фернандеша предложил услуги полузащитника «Галатасараю»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может перебраться в турецкую Суперлигу.

Как сообщает Milliyet, агент 32-летнего футболиста Паулу Барбоза предложил услуги своего клиента «Галатасараю». Стамбульский клуб пока не дал никакого ответа, поскольку для начала ему нужно разобраться с ограничениями из-за финансового фэйр-плей.

Контракта португальца с москвичами истекает в июне 2019 года.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 19 встреч во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. С 2011 по 2014 год хавбек выступал в Турции за «Бешикташ».