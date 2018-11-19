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    Черчесов: «Устроит ли меня одно очко? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с командой Швеции поделился мнением о предстоящей игре. Специалист подчеркнул, что ничья устроит россиян, но играть на нее они не собираются.

    «Есть турнирная ситуация, которая чeтко ясна. Мы не будем обращать внимание на количество зрителей. У нас свои задачи, у шведов – свои. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание.

    Устроит ли меня одно очко? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что есть матч, в Калининграде мы тоже хотели выиграть, но счeт 0:0. Мы на 0:0 никогда не играем. Мы – спортсмены, хотим побеждать», – передает слова Черчесова «Чемпионат».

    В группе 2 дивизиона В Лиги наций сборная России лидирует с семью очками, на три меньше у Швеции. Для победы в группе россиянам требуется не проиграть, шведов же устроит только победа.

    Матч в Сольне состоится 20 октября. Начало – в 22:45 по Москве.

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    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Чемпионат

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    19.11.2018 16:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 22:35

      Саламыч даже фотку в програмке матча поменял.....очко жалко)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 20 ноября 2018, 10:26

      Ясно! Проиграем! Когда накануне важной игры звучат обещания от главных пи....лов сборной,жди поражения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 ноября 2018, 18:00

      На очко надо ещё наиграть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 19 ноября 2018, 17:59

      Да было бы кем играть то на победу, тут и на спокойную ничью состав не соберется, все лидеры с травмами слегли, один Дзюба остался и то он явно не в форме и тоже покоцаннный.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 19 ноября 2018, 17:50

      Черчесу.
      Саламыч! Очко надо порвать,а не устраивать)))

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 19 ноября 2018, 20:04

      Рвать не надо ,надо извлечь это очко.

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 19 ноября 2018, 20:12

      ))) Уважаемый Александр.Мы знаем Вас,как многоопытного ,
      эрудированного болельщика,поэтому мы безусловно согласны с определением ,,извлечь,,.....но это будет нелегко.
      Игра поздняя,главное не уснуть,но если по игре все будет складываться удачно,то будет не до сна.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 19 ноября 2018, 21:14

      Алексей привет! Но валидол на всякий случай положить рядышком.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 20 ноября 2018, 04:26

      Это не наш мэтод!))))

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      Рейтинг: +170

      Максим2310 19 ноября 2018, 17:16

      матч 20 ноября состоится, а не октября

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 19 ноября 2018, 16:10

      В дате заложен счет игры 2:0

      1
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      Рейтинг: +22

      Глебусик > kella 20 ноября 2018, 03:51

      Будем надеяться, что за счёт ответит месяц, т. е. 1-1

      0
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