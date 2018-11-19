Черчесов: «Устроит ли меня одно очко? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с командой Швеции поделился мнением о предстоящей игре. Специалист подчеркнул, что ничья устроит россиян, но играть на нее они не собираются.

«Есть турнирная ситуация, которая чeтко ясна. Мы не будем обращать внимание на количество зрителей. У нас свои задачи, у шведов – свои. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание.

Устроит ли меня одно очко? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что есть матч, в Калининграде мы тоже хотели выиграть, но счeт 0:0. Мы на 0:0 никогда не играем. Мы – спортсмены, хотим побеждать», – передает слова Черчесова «Чемпионат».

В группе 2 дивизиона В Лиги наций сборная России лидирует с семью очками, на три меньше у Швеции. Для победы в группе россиянам требуется не проиграть, шведов же устроит только победа.

Матч в Сольне состоится 20 октября. Начало – в 22:45 по Москве.

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