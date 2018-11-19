Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Енисей» – о информации об Аленичеве: «Лучше звоните Солу!»

    «Енисей» на своей англоязычной странице в твиттере пошутил по поводу информации о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за вождение в нетрезвом виде.

    Сегодня красноярский клуб выступил с заявлением относительно инцидента со специалистом, заявив, что не будет комментировать произошедшее, пока не получит официальных данных от ГИБДД.

    Англоязычный твиттер «Енисея» процитировал это заявление, подписав его: «Better call Saul!» [«Лучше звоните Солу» – популярный американский сериал об адвокате Соле Гудмане, способном решить практически любые проблемы].

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 16:10

      Аленичев для Красноярска уже закончился.
      Просто клуб и тренер еще не сделали последний шаг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:39

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 19 ноября 2018, 14:33

      Скоро будут веселить первую лигу.. Сами весной ,интересно, куда будут звонить?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 