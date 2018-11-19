«Енисей» – о информации об Аленичеве: «Лучше звоните Солу!»

«Енисей» на своей англоязычной странице в твиттере пошутил по поводу информации о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за вождение в нетрезвом виде.

Сегодня красноярский клуб выступил с заявлением относительно инцидента со специалистом, заявив, что не будет комментировать произошедшее, пока не получит официальных данных от ГИБДД.

Англоязычный твиттер «Енисея» процитировал это заявление, подписав его: «Better call Saul!» [«Лучше звоните Солу» – популярный американский сериал об адвокате Соле Гудмане, способном решить практически любые проблемы].