Мартинес: «Бельгия забыла, что нужно хорошо защищаться»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что в поражении от Швейцарии в матче Лиги наций УЕФА виновата только его команда.

«Нет, мы не показали высокомерие в этом матче, мы были очень удивлены контратаками соперниками. И словно забыли, что нужно хорошо защищаться в таком матче.

Это очень сложно сейчас объяснить. Мы хорошо начали матч, а затем в определенный момент Швейцарии стало нечего терять.

Это мы дали им возможность вернуться в игру. Но после такого поражения мы должны стать только сильнее. И должны попытаться понять, что мы сделали неправильно. Вдвойне обидно из-за того, что мы начали игру очень хорошо», – заявил Мартинес.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария – Бельгия завершился со счетом 5:2. Эта победа позволила швейцарцам сравняться с бельгийцами по набранным очкам, обойти их по дополнительным показателям и выйти в плей-офф турнира.