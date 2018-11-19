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    Мартинес: «Бельгия забыла, что нужно хорошо защищаться»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что в поражении от Швейцарии в матче Лиги наций УЕФА виновата только его команда.

    «Нет, мы не показали высокомерие в этом матче, мы были очень удивлены контратаками соперниками. И словно забыли, что нужно хорошо защищаться в таком матче.

    Это очень сложно сейчас объяснить. Мы хорошо начали матч, а затем в определенный момент Швейцарии стало нечего терять.

    Это мы дали им возможность вернуться в игру. Но после такого поражения мы должны стать только сильнее. И должны попытаться понять, что мы сделали неправильно. Вдвойне обидно из-за того, что мы начали игру очень хорошо», – заявил Мартинес.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария – Бельгия завершился со счетом 5:2. Эта победа позволила швейцарцам сравняться с бельгийцами по набранным очкам, обойти их по дополнительным показателям и выйти в плей-офф турнира.

    Источник: Goal.com

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    19.11.2018 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 ноября 2018, 16:27

      Молодцы Швейцария, проигрывая - выиграть!

      1
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 19 ноября 2018, 12:51

      Мартинес-ты самый худший тренер из сборных первой 30 ки !( правда , есть ещё один ...)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:07

      Это ещё один наглядный пример и урок, что в футбол умеют играть многие команды. Звания и регалии это для истории, а в футбол надо играть на поле здесь и сейчас до свистка арбитра об окончании матча... А рейтинги, понты и деньги в футбол не играют ими кичатся чаще...

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