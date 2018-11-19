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    Куртуа: «Швейцария получила шанс после глупого фола в моей штрафной»

    Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пообещал извлечь уроки из разгромного поражения в шестом туре Лиги наций от Швейцарии.

    «Мы хорошо начали в этом матче, забили быстрый гол, а чуть позже и второй. Но после этого неожиданно много стали проигрывать единоборств. Это привело к глупому нарушению в своей штрафной. Швейцария получила свой шанс.

    Проблема в том, что при счете 2:0 у нас появилось ложное ощущение, что победа уже в кармане. Но это матч не того уровня.

    Надеюсь, невыход в плей-офф турнира станет для нас уроком на будущее», – сказал Куртуа.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария – Бельгия завершился со счетом 5:2.

    Источник: УЕФА

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    19.11.2018 07:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 17:10

      Куртуа - сильно переоцененный кипер.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 ноября 2018, 08:38

      Дебилы. Не вы первые не последние. Короны снимите.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 ноября 2018, 08:38

      Да уж, Бельгия разочаровала. Анри ушёл из команды и игра посыпалась...))

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