Куртуа: «Швейцария получила шанс после глупого фола в моей штрафной»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пообещал извлечь уроки из разгромного поражения в шестом туре Лиги наций от Швейцарии.

«Мы хорошо начали в этом матче, забили быстрый гол, а чуть позже и второй. Но после этого неожиданно много стали проигрывать единоборств. Это привело к глупому нарушению в своей штрафной. Швейцария получила свой шанс.

Проблема в том, что при счете 2:0 у нас появилось ложное ощущение, что победа уже в кармане. Но это матч не того уровня.

Надеюсь, невыход в плей-офф турнира станет для нас уроком на будущее», – сказал Куртуа.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария – Бельгия завершился со счетом 5:2.