Лига наций УЕФА. Германия сыграет с Голландией

В понедельник, 19 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретятся сборные Германии и Голландии. Гости приедут бороться за итоговое первое место в группе 1. Они отстают от лидирующей Франции на одно очко, имея матч в запасе.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Голландия. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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