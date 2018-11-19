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    Лига наций УЕФА. Германия сыграет с Голландией

    В понедельник, 19 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретятся сборные Германии и Голландии. Гости приедут бороться за итоговое первое место в группе 1. Они отстают от лидирующей Франции на одно очко, имея матч в запасе.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Голландия. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2018 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:40

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 11:53

      Немцам ничего уже не светит но они дадут бой голландцам.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 ноября 2018, 08:00

      уффф

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