Рахимов ждет возвращения травмированных игроков «Ахмата» к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов ждет сложной игры с ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.

«Постоянно следим за состоянием травмированных игроков команды. Форсировать в таких случаях все-таки не нужно, может быть рецидив травмы. Я считаю, что это не правильно, лучше перетерпеть. Отсутствие игроков на нас сказывается. Это шесть или семь человек, которые могли бы нам дать вариативности или помочь.

ЦСКА показывает мобильный и хорошо организованный футбол. ЦСКА и «Краснодар» стабильно играют в чемпионате. Игра с ЦСКА будет тяжелой, нужно готовиться.

«Ахмату» надо будет постараться проявить свои лучшие качества. Посмотрим, как это получится. Очень важно, чтобы было как можно меньше травмированных. Но надеяться на то, что кто-то из них восстановится к этому матчу, мы пока не можем», – сказал Рахимов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – ЦСКА состоится в пятницу, 23 ноября, в 18:00 по московскому времени.