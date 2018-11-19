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    Роббен: «Сейчас «Баварии» нельзя говорить о трофеях, мы недостаточно хорошо играем»

    Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об игре команды.

    О трофеях

    Сейчас нам нельзя говорить о трофеях, мы недостаточно хорошо играем.

    О главном тренере Нико Коваче

    Он очень, очень амбициозен и много работает. Но нужно понимать, что быть тренером в «Баварии» непросто.

    О своем будущем

    Если мой контракт с «Баварией» закончится, то это не значит, что моя карьера закончится.

    Действующее соглашение Роббена с «Баварией» истекает летом 2019 года. Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги после 11 туров.

    Источник: Bild

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    19.11.2018 00:54
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