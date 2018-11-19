Роббен: «Сейчас «Баварии» нельзя говорить о трофеях, мы недостаточно хорошо играем»

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об игре команды.
О трофеях
Сейчас нам нельзя говорить о трофеях, мы недостаточно хорошо играем.
О главном тренере Нико Коваче
Он очень, очень амбициозен и много работает. Но нужно понимать, что быть тренером в «Баварии» непросто.
О своем будущем
Если мой контракт с «Баварией» закончится, то это не значит, что моя карьера закончится.
Действующее соглашение Роббена с «Баварией» истекает летом 2019 года. Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги после 11 туров.