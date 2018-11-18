Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шансах команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Остается ли надежда на выход в плей-офф в Лиге чемпионов? Или все мысли о борьбе за Лигу Европы?

– У нас есть еще два матча, в которых мы должны удачно выступить. Конечно, в команде понимают: «Виктория» — совсем не подарок. Против них мы играли уже три раза, и каждый матч проходил по разному сценарию.

А «Реал» после смены тренера сейчас набрал хорошую форму. И нет смысла рассуждать, что в таком-то матче нам необходимо очко, а в другом три. Надо просто выходить и показывать максимум.

ЦСКА с 4 очками занимает третью строчку в группе G. «Реал» идет первым, «Рома» – второй, у обеих команд по 9 очков. Последнее место занимает «Виктория» с одним очком.