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    Акинфеев – о группе в ЛЧ: «Виктория» – не подарок. А «Реал» набрал форму»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шансах команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Остается ли надежда на выход в плей-офф в Лиге чемпионов? Или все мысли о борьбе за Лигу Европы?

    – У нас есть еще два матча, в которых мы должны удачно выступить. Конечно, в команде понимают: «Виктория» — совсем не подарок. Против них мы играли уже три раза, и каждый матч проходил по разному сценарию.

    А «Реал» после смены тренера сейчас набрал хорошую форму. И нет смысла рассуждать, что в таком-то матче нам необходимо очко, а в другом три. Надо просто выходить и показывать максимум.

    ЦСКА с 4 очками занимает третью строчку в группе G. «Реал» идет первым, «Рома» – второй, у обеих команд по 9 очков. Последнее место занимает «Виктория» с одним очком.

    Источник: Sport24

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    18.11.2018 22:58
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    Комментарии164
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 00:43

      Для наших клубов сейчас любой соперник не подарок. Мы форму не теряем, всегда её с собой носим и всегда готовы, что по утру и продемонстрируем на данной ветке...

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 08:12

      доброе Олег...! отмечаюсь и удаляюсь! сегодня чуть пораньше стартовать надо. думаю подскочу еще

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 08:41

      Привет, Олег! Удачного дня в середине недели!..))
      Форма... Удача... Шансы...
      Мне кажется, что в профессиональном спорте не должно быть места подобным понятиям, тем более для оправдания неудач...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 08:41

      (с) Привет, Андрик!..
      Начиная стартовать, - начинай думать о финише!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 08:44

      (с) мяч ни отбить, ни подобрать...
      Вчерашние твои слова по составу, в комменте Алексу, были полностью реализованы тренером-задумщиком и командой-исполнителем...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 08:46

      Доброе утро, Андрюша ! Добро, удачи на дороге и до встречи.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 08:55

      Привет, Андрей , взаимно ! Понятия эти останутся, ибо они присутствуют и от них зависит результат, как кураж, пруха и везуха тоже никуда не денутся. Другое дело, что за ними не надо прятать свою профессиональную несостоятельность. Шведы играли через два дня в двух официальных матчах. Мы играли товарняк двумя днями раньше, а такое впечатление, что это наша сборная играет два дня подряд, функционально никакие, как тактически и технически. Три матча подряд ноль забитых голов.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 08:59

      Когда с Лёхой общались, ну так всё же очевидно по игре. Сутолока в штрафной при стандартах, никакой координации и первые на мяче шведы. Медленная позиционная игра, да ещё с такого рода исполнителями и домохозяек выведет из себя...

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:00

      (с) наша сборная...
      Не хочется дуть в одну трубу со всеми и кидать га..но на один и тот же вентилятор, но...
      Черчесов, может и наладил командный дух, возможно, даже отрегулировал дисциплину...
      Но в спортивном плане не видно никакого движения и затей на перспективу... Назначение в состав для всех остаётся загадкой, а действия по игре вызывают непонимание...
      Я уже молчу про находки, изюм, молодых и креатив...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 09:07

      Молодых он вообще игнорирует. Как тренер временщик хочет добиться хоть какого-то результата и улучшить рейтинг сборной. О перспективах и будущем ему фиолетово. А результат на ЧМ видно так вознёс в самомнении и непогрешимости в своих убеждениях, что там в голове скорей тектонический сдвиг возможен, чем интеллектуальный...

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:16

      (с) тренер временщик хочет добиться...
      Сложно не согласится...
      Такое впечатление, что многие решения по составу и по действиям на игру, ему строго указывают СВЕРХУ, а он, оставаясь публичным заложником ситуации, только шевелит усами и улыбается в случае редких успехов...
      С молодёжью, вообще, беда...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 09:22

      Он упёртый и гнёт свою линию во всём. По составу, схеме и тактике игры. Он вряд ли слушает кого, если только прислушивается к мнению своих помощников по штабу в сборной.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 13:14

      (с) ...думать о финише

      да да Андрес , это про меня..! я даже стартую сразу с финиша)

      приветик!

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 13:19

      (с) он упёртый...

      "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" ))

      да и вообще ему в место рояля, балалайку в руки сунули, и пляши как можешь)

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 13:21

      ...ему строго указывают с верху

      и это от тебя не ускользнуло ...!
      молодца..! тоже так думаю

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 13:43

      (с) от тебя не ускользнуло...
      Да, тут не надо иметь семь пядей во лбу!..
      И раньше, да, особенно, перед ЧМ нагнеталось не слабое давление на него... Сборная - это на столько специфическая субстанция, на сколько мы можем только догадываться...
      В этом плане, матёрому иностранцу у руля сборной проще - никто не будет звонить и насвистывать в ухо..))

      И тем не менее, приветствую, тебя Андрик!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 13:46

      (с) стартую сразу с финиша...
      Иногда хочется продлить удачное начало до бесконечности, а иногда, бездарный старт, хочется завершить, как можно, быстрее... Даже не пересекая финишную черту...

      Но мы-то с тобой оптимисты, хоть и завуалированные..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > insider_retro 21 ноября 2018, 14:00

      Здравствуйте, аксакалы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > ВетеR 21 ноября 2018, 14:01

      Смешно выглядела вчера сборная Р

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > ВетеR 21 ноября 2018, 14:06

      (с) Смешно выглядела вчера...
      Не только вчера... Но вчера стало очевидно, что старые времена неудач неотвратимо возвращаются...

      Привет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 21 ноября 2018, 15:01

      (с) смешно выглядела вчера сборная Р

      неужели смешней испанских биатлонистов ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 15:04

      (с) завуалированные оптимисты

      я бы сказал - латентные )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 15:23

      (с) я бы сказал - латентные...
      После тебя и писать нет смысла...))
      Со сборной, думаю, к твоему удовольствию закончим..))
      День сегодня какой-то пустопорожний... Как-то всё зависло и приостановилось... Нет порывов ветра, да и шинник сгинул...
      В штиль не принято тратить энергию в ожидании перемен и движения... Опущу и я паруса...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Project Бабангида 21 ноября 2018, 15:26

      неужели смешней испанских биатлонистов ?
      ____
      Думаю Да, там нет такого пиара и глупой самоуверенности тренера в правоте своих действий

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 16:03

      Иные на балалайке играют лучше, чем другие на рояле...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 21 ноября 2018, 16:09

      Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно...( Н.М. Карамзин ) А вчера сборная выглядела беспомощной.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 16:15

      До весны забудем про нашу сборную с её игрой и разговорами...

      7
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      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 18:07

      Заголовок статьи: Акинфеев – о группе в ЛЧ: «Виктория» – не подарок. А «Реал» набрал форму»

      Надо беспокоиться не о том, что мадридцы набрали форму, а о том, как надо наладить свою игру в обороне и атаке, и какой итоговый результат будет в итоге. Выходить на поле и усердно добиваться нужного результата!

      Всем добрый вечер!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 21 ноября 2018, 18:11

      Привет, Ярик ! Трудно, чтобы либо от пацанов сейчас ожидать в плане оказания достойного сопротивления "Реалу". В команде много травмированных и возвращающихся после них. Нет игрового тонуса и необходимых игровых кондиций. Другие наоборот на фоне усталости от игр на три фронта. Такой прухи как в Москве с "Реалом " уже ждать не стоит. Но третье место в группе надо отстоять .

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 18:48

      (с) забудем про нашу сборную с её игрой...
      А хотелось бы вспомнить о ней, в связи с новыми назначениями, с новыми идеями и подходами, с засверкавшими дарованиями и с убеждением того, что её возглавляет лучший тренер и собраны под его знамёна лучшие исполнители!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 18:52

      Так этого не произойдёт, Андрей. Черчесов будет весь цикл розыгрыша ЧЕ у руля сборной, и он не будет создавать новую сборную из талантливой молодёжи ЦСКА, Спартака, Краснодара, Локо. Он будет делать ставку на нынешний костяк из опытных игроков, разбавляя изредка молодыми.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 21 ноября 2018, 18:54

      (с) Выходить на поле и усердно добиваться...
      Детально не вспомню, но в крайние годы, именно армейцы, благодаря своему рвению и куражу, сумели доказать, что наш футбол на клубном уровне ещё способен, иногда, выдавать полезные и результативные поединки!..))

      Привет, Ярослав!..))
      Давай, кроме футболистов, покуражимся над фильмами, событиями и образованием!..)) Для начала..))

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 18:58

      Добрый вечер всем! Пусть это будет "вечер надежд".

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 18:59

      (с) этого не произойдёт...
      Безжалостный ты, Олег!..))
      Заранее вставляешь мне в глаза кристаллы слёз печали и рыданий безнадёги..))
      Мне кажется, что если сейчас предположить поединок ветеранов (Черышев, Дзагоев и Дзюба...) с условной молодёжью (Чалов, Миранчуки ...), то, пожалуй, зассыканцы уделают старшаков..)) И не один раз..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 21 ноября 2018, 19:01

      (с) Пусть это будет...
      Пусть!!!! Для этого нужны:
      - оптимизм,
      - надежда,
      - настроение,
      - юмор и ирония!!!..)) Наливай!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:03

      Привет, Саша ! Надежды вьюношей питают... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 19:06

      Привет Андрей! Все предпосылки для этого есть. Вопрос только в том с чего начать?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > insider_retro 21 ноября 2018, 19:07

      (с) Давай, кроме футболистов, покуражимся над фильмами, событиями и образованием!..))

      — "М-мин-нут-точку! Будьте добры, п-помедленнее! Я з-записываю...", из к/ф ""Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:07

      Отказались в своё время от института второй сборной России. В СССР она была как и олимпийская и не редко в спаррингах с первой командой, обыгрывали её. Сейчас есть хорошее поколение ребят в возрасте 20-24 лет, добавив к ним опытных игроков, можно наигрывать новую перспективную команду, играющую на приличных скоростях. А не то, что мы наблюдаем, таскание тачки по полю...

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:08

      Привет Олег! Вчера с тобой так и не пересекся. С тридцатничком тебя!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 21 ноября 2018, 19:10

      (с) М-мин-нут-точку! ...
      Хмм..)) Минуточку - это мало!..))
      Но за оставшееся время до удара головы о подушку с тебя - один свежий анекдот про спорт, два провокационных слуха и пару залепУх на злобу дня!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:12

      Спасибо, Саша ! Подключился, когда уже ты отключаться стал. ))) А потом смотрели антифутбол в исполнении наших "быстроногих" и длинных на язык ...

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > YRLV88 21 ноября 2018, 19:13

      В нашей компании свежие струи бьют фонтаном. Привет Ярослав!

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 21 ноября 2018, 19:13

      (с) с чего начать...
      Сейчас отойду от адмиральского часа, отхлебну кофе, утрамбую бисквитиков и голова заварит..)) А может и не заварит...((

      Привет, Саша!!!

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 19:16

      Мне проще Андрей. По ужинал я плотно и как всегда в рационе присутствовала кабачковая икра.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:16

      Старый, из моего детства: Армянскому радио задают вопрос: " Секс это спорт или искусство ?" Армянское радио отвечает :" До 60 лет это спорт, после 60-и -- большое искусство"...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 21 ноября 2018, 19:17

      Мне вчера буки сказали, что я живу фантазиями, когда принимали на победу России 3-0... Я чуть с дракона не упал...))

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      ...
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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:19

      Олег, долго сидеть уже надоедает. Вчерашний футбол ,это убогое зрелище.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 21 ноября 2018, 19:19

      (с) присутствовала кабачковая икра...
      При всей необычности, но я тоже часто беру баночку самой простой коричневой жижи, без всяких брендовых выкрутасов..))
      Великолепно заходит в остуженном виде подо всё!!!!!!!!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:22

      К анекдоту немного печали...
      Вчера нашему представителю не удалось (точнее, не позволили) стать Главой Интерпола... Вот был бы шухер, если бы наш, всё таки упал в это кресло..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 19:24

      Кабачки мы выращиваем сами и сами готовим икру ,закатывая в банки. Примерно 60 штук выросло на грядке.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:27

      Я каналы гоняю переключая на разные спортивные и другие виды спорта, что-то потом в повторе смотрю. Сейчас баскет посмотрел Россия-Венгрия, женщин. Валидольная вторая половина оказалась. Сейчас волей идёт ЛЧ, потом два баскета таких же будет.. Мне есть, что посмотреть, после вчерашнего убого футбола, кстати и комментарий под стать. И этим пэтэушникам платят в месяц 600т.р. и более...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 21 ноября 2018, 19:27

      (с) мы выращиваем сами и сами готовим икру...
      Ааааа... Такая...))
      У меня родители тоже выращивают всё, что ни попадя...)) Закатывают икру, соусы и кетчупы..)) А ещё выращивают тыквы, а потом, во время гостевания, пытаются меня кормить кашами с ней..))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 21 ноября 2018, 19:29

      Анатолий привет! Появился очень неожиданно и застал врасплох.

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:31

      Он замом уже три года, кажется работает там. Эта фигура ничего там не решает единогласно, всё коллегиально. А корейца только на год выбрали. Потом уже будут выбирать на полный срок. Пусть недруги радуются этим локальным победам, которые вистов им не добавят.

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      insider_retro > shlomo 21 ноября 2018, 19:31

      Толя привет!..))
      Читанул твои обзоры - зацепила тема про полёт человека на шаре и трагедия Британика..
      Был бы Рава в чате, то, наверняка бы, опплевался на День благодарения у амеров..))

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:33

      Я сегодня успел посмотреть хоккей Амур - Спартак. Так и сыграли 0:0 ,дошло до буллитов но к сожалению Спартак проиграл.

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:34

      (с) которые вистов им не добавят...
      Утром помониторил эту тему с разных сторон... Ситуация понятная... И всё же, было бы прикольно, если бы наш возглавил бы эту контору...))

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 19:34

      Ты мне объясни, как забаненый пользователь может свой рейтинг повышать ? Или он не может общаться, лайкать, а КП участвует ? Или приятели сотни нагоняют ?

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      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 19:35

      В этом году тыквы мы не сажали. А вот кабачками занимаемся давно и регулярно.

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:36

      Ещё возглавит при другой обстановке. Пока под дудку штатников все пляшут, но уже Европа начинает взбрыкивать от идей и давления Трампа.

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:37

      (с) Или приятели сотни нагоняют...
      Весы... Один (-ни) загоняют в минус, другие насыпают в противовес...

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 19:38

      (с) опущу и я паруса

      Андрес, тут вообще без вопросов. отталкивайся сугубо от своих ощущений.
      "давайте делать паузы в пути..... давайте делать паузы в словах"
      (автора не помню. и даже может не знаю)

      я во времени обычно сильно зажат, по этому клочками отвечаю)

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:38

      Вот от хоккея постепенно отвыкал и таки отвык.))) Уже давно его не смотрю. Всё, что знаю и помню это из СССР.

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:40

      Да посмотрел как там "играют" в эти игры. Пока "краснухи" не видать.)))

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:40

      (с) давайте делать паузы в словах...
      Что я и сделал, - почитал и уткнулся в подушку, брякнув перед эти в корабельную рынду..))
      В твоё отсутствие принимаю успокоительное...

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      Project Бабангида > shlomo 21 ноября 2018, 19:41

      (с) пох..., на месте разберёмся

      ++++

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:41

      Ты уже освободился от своих заказчиков ? )))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 19:42

      (с) в твоё отсутствие принимаю успокоительное ....

      .....в моём присутствии - валидол)

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:44

      Хоккей мне нравится ,но только КХЛ смотрю. Даже ЧМ мне кажется уступает этой лиге. Особенно когда начинаются матчи плэй - офф.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:44

      (с) ......освободился от своих заказчиков ?

      вроде да!..... но меня походу ещё раз заказали))

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:45

      (с) в моём присутствии - валидол)...
      Тебе шутки, а у меня - сердце... Начинает стучать с заиканиями...

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:47

      Я иногда могу посмотреть, но очень редко, а раньше наравне с футболом смотрел.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:47

      Заказ принял ?)))

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      insider_retro > insider_retro 21 ноября 2018, 19:48

      Смотрю, на ветках появилось определённое количество ников с малыми рейтингами, но крикливыми названиями...
      Чувствуется, что будущие бойцы войны клонов нагуливают жирок на ветках, пока им миролюбивые пользователи ставят лайки...

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      Project Бабангида > shlomo 21 ноября 2018, 19:49

      (с) раву выпустят.....

      вести с чата, сравни сводкам с боевых действий...
      кого ещё за последние сутки потеряли?
      надеюсь Макс ещё отстреливается ?

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      zigbert > shlomo 21 ноября 2018, 19:52

      Толь ,когда зайдешь на "Бомбардир" иногда не замечаешь что происходит за окном.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:53

      (с) заказ принял?

      те кто заказывают, обычно не осведомляют)
      надеюсь снайпер с одного патрона справится, что бы я не мучился )

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 19:53

      Я тоже обратил внимание, что их полку прибыло. С "матки" заходить светиться не хотят и участвовать в спорах, а с "клонов" бакланят и минусуют охотно.

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:55

      Не всегда удается хоккей посмотреть ,иногда бывает совпадает с футболом. Приходится переключаться туда сюда.

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 19:56

      Привет, Толя ! Помню игроков, тренеров, тройки, кто как играл из наших и иностранцев.А нынешних знаю только некоторых сборников из НХЛ.

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:56

      Не раз задумывался о своей кончине и пришёл к выводу, что пох..., лишь бы не от удушья и огня...)) Не хочется, что бы в последнюю минуту вся жизнь перед глазами пролетела... Неудобно смотреть на перемотке..))

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      zigbert > Project Бабангида 21 ноября 2018, 19:57

      Андрей привет! Я уже забыл как ты выглядишь.

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 19:58

      .....клоны жирок нагуливают

      с молчаливого согласия хозяев сайта....

      игил, так же вскармливали для определённых целей....

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 19:58

      Я смотрю по программе кого будут повторять на другой день и тогда оставлю на завтра. А порой просто отдаю предпочтение баскету и гандболу. Футбол всегда и чаще можно посмотреть и так.

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      Project Бабангида > zigbert 21 ноября 2018, 20:02

      (с) ...я уже забыл как ты выглядишь

      да мы с тобой Сань не как в одном временном отрезке не пересечёмся..)
      "ванька дома, маньки нет" )

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:02

      Не мудрено если ты занимался баскетболом.

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:03

      (с) вскармливали для определённых целей....
      Частенько, потом, вскормленные птенцы выходят из под контроля и ставят весь курятник раком...
      Теневые игры, иногда, надувают своим создателям и молчаливым созерцателям, сквозняк под хвост...

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      zigbert > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:04

      Что то опять в чате не ладное.

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      Project Бабангида > shlomo 21 ноября 2018, 20:05

      (с) ...максимум двух ч(м)удоков

      пока дети не наиграются, эта карусель будет крутится .... раз уж админы их крышуют

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 20:08

      Не хотят показать свою истинную сущность и гадят исподтишка. И минусы себе не хотят в ответку получить.

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 20:09

      (с) в чате не ладное

      там лихие 90е полным ходом....))

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 20:10

      Да я и смотрю, чем никогда не занимался, например теннис. Ну а баскет и гандбол знаю в совершенстве все нюансы и перипетии игры. Игры быстрые, динамичные, с обилием эффектных комбинаций и бросков.

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:12

      (с) Не хотят показать свою истинную сущность...
      По мне, так лучше под своим флагом сделать заявление, принять условия спора и обсуждения... Зато, сразу будет понятно - кто и чего хочет...
      А так - просто, пук в пустоту от анонимного автора...

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:15

      Одно время показывали НБА по второму каналу. Любил смотреть. Все звезды мирового баскетбола находились там.

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 20:15

      (с) ...не удобно смотреть на перемотке

      ++)))

      занесите эту фразу в скрижали пожалуйста)

      коммент предыдущий пропал... главное в профиле он висит ..а тут исчез

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:17

      Мне кажется там это противостояние на долго, пока кто-то не выдержит и не свалит. А так будет затухать и вспыхивать. Админы не могут публично выступить и заявить, что будут всех пожизненно банить, кто занимается в чате раздраем во всех его проявлениях.

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:18

      (с) эту фразу в скрижали...
      Хорошо...)) Но занесу вместе с подтекстом, - так будет веселее..))
      Раз в неделю делаю выборку...

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      Project Бабангида > zigbert 21 ноября 2018, 20:19

      (с) люблю смотреть звёзд мирового баскетбола

      без химковского Шведа , вообще считаю несмотрибельно ))

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 20:20

      Это да. Показывал РЕН.ТВ в своё время. Не помню уже какой спортивный канал, не считая кабельный на НТВ+ "Баскетбол", а сейчас Виасат спорт показывает НБА, студенческий баскет, бейсбол, МЛС реже, австралийский футбол.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:23

      Как раз сейчас смотрю их с Будучностью из Черногории, а в 21:00 га Матче будет играть ЦСКА- Жальгирис, в 80-е годы это была заруба и топ- матчи на загляденье.

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:23

      (с) будет затухать и вспыхивать...
      Единожды поощрённое применение клонов для решения отдельных задач, повлекло за собой повторение сценария... Только теперь стороны и участники используют одно и тоже оружие...
      Войну выиграет тот, кто предложит новое в тактике, более современное оружие и гибкую политику дипломатии...
      Войну ресурсов тоже никто не отменял... Пока паритет, с переменным успехом...
      Непонятна позиция администрации... Мне кажется, что технически возможно многое!!..

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      zigbert > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:24

      Андрей ,мало интересуюсь как он там называется по моему ВТБ чемпионат. И Шведа не знаю. Футбольного Швеца знаю.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:25

      (с) ....в 80е была заруба...

      Сабонис, он за кого, за жальгирис играл ?

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 20:27

      По поводе технического решения вопроса не копенгаген, но можно, наверное, как и административными мерами с этим разобраться. должна быть в этом заинтересованность, но её нет. наблюдают со стороны. не вмешиваются, а когда уже пожар разгорелся и из цепляют, начинают банить и не всегда адекватно содеянному...

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 20:27

      (с) ...войну выиграет тот кто предложит ....

      толково!!

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:27

      В интернете еще состою в группе "Это Спартак" ,тоже захожу туда, очень интересно. Там все реальные люди.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 21 ноября 2018, 20:28

      (с) просто не приятно...
      Я много не знаю, Толя, что бы полнообъёмно рассуждать по существу... Но со стороны всё выглядит безобразно... Лица под масками, вроде, известны... А путей решения ситуации не видно... Пока...

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 21 ноября 2018, 20:30

      (с) ....как он там называется....

      швед от швеца, не далеко падает))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:30

      Конечно. Не знаю, знаешь ты эту фишку, но большие бутылки 0, 7; 0,75л. в СССР называли "сабонисами". Давай возьмём пару или 3 сабониса и нам хватит. )))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 21 ноября 2018, 20:31

      (с) у них или нет хороших программистов...
      Вечные проблемы кадров, лени, разгильдяйства и попустительства...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 20:31

      Скорей и то, и другое, но второе ближе....

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:33

      Андрей ,помню те времена ,интересный был баскетбол. Был такой еще Римас Куртинайтис. Две команды претендовали на чемпионство Жальгирис и ЦСКА.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:35

      (с) 0,7 назвали сабонисами

      нет, не слышал... но прикольно)

      тогда полторашка пусть будет - валуевка )

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      insider_retro > zigbert 21 ноября 2018, 20:36

      (с) на чемпионство Жальгирис и ЦСКА...
      Помню-помню, Саня...))
      Жёсткое было спортивное противостояние с политическим подтекстом... Вся Прибалтика болела за Жальгирис...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 20:36

      Я в интернете пэтэушник, поэтому особо нигде не шарюсь кроме спортивных сайтов для просмотра инфы, результатов и роликов с голами и моментами. Общение с горлопанами малосведущими отнимает время, нервы и здоровье, а их, к сожалению большинство. Вот мы удачно встретились, причём болельщики разных команд и проводим время нормально цивилизованно общаясь. И Ярик к нам примкнул из сопредельного государства.

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:40

      (с) Ярик к нам примкнул из сопредельного государства...
      Дааа... За руки не подержимся, но виртуально поручкаемся..))

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      zigbert > insider_retro 21 ноября 2018, 20:43

      Политика конечно здесь была замешана. Но многие болельщики Спартака болели за Жальгирис ,поскольку своей команды у нас не было. Был одно время ленинградский Спартак ,но он к тому времени распался.

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      insider_retro > shlomo 21 ноября 2018, 20:45

      (с) наступает год свиньи ...
      Толя, мне кажется, что если мы сами свои пятачки не будем совать в дерьмо, то и бисер не надо будет метать перед кем-то...
      Думаю, что со временем многое наладится... Но методы показали свою действенность, а потому когда-нибудь могут повториться...

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      Project Бабангида > zigbert 21 ноября 2018, 20:46

      (с) претендовали две команды ...

      СЛАВА ИНТЕРНЕТУ!
      не поленился и заглянул сейчас в послужной список побед.... ЦСКА и в те времена оказывается был чуть ли не монополист

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:49

      Ты тогда молоко пил.))) Причём алкаши даже это быстро подхватили и по всему Союзу эти бутылки так называли в кругу пьющих мужиков. Коля по росту меньше Сабаса ( так его называли в баскетбольном мире), но шире. Тогда уже полтора "сабониса" или "петровича". Володя Ткаченко с таким же ростом, но крупнее, играли в одно время друг против друга. Как раз Ткач играл за ЦСКА. Есть известная история ставшая уже пересказанной байкой. Петович играл за "Строитель" Киев вначале. Он был страстным меломаном и у него были дефицитные пласты, которые он привозил из загранки с известными исполнителями. Однажды к нему в квартиру залез "домушник", стал там всё шерстить, а потом слушать пласты и заслушался. В это время приходит домой Володя. Он как увидел этого гиганта 220см., крупнее Валуева в плечах и руках. Упал на колени и сказал :" Только не бей". Петрович его за шкирку и привёл сам в контору.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:51

      (с) и Ярик к нам приткнул ......

      ..... а юго - западный со стороны испанского побережья ... тоже иногда поддувает )

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      zigbert > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:52

      Да это было так на самом деле. Но в Литве баскетбол начал развиваться. Жальгирис стал представлять уже грозную силу. Эти поединки с ЦСКА отличались высоким накалом.

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      insider_retro > shlomo 21 ноября 2018, 20:52

      (с) закрыть чат и проблем нет ....
      Толя, так, ведь, чат и не нужен администрации... Он не несёт в себе ничего полезного для ресурса, кроме срача и геморроя... Даже обсуждение КП превратили в площадку для баттлов...
      Для админов сам чат - проблема!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 20:53

      За Жальгирис тогда, наверное больше болели, чем за ЦСКА. Гомельский к себе в ЦСКА со всего Союза лучших собирал, призывая в армию. Это была гарантия попадания в сборную СССР. Загранпоездки, дефицитный товар и торговлю через комки, квартиры, деньги 300р стипендии сборника помимо денег в команде. Не говоря уже за звания, награды и титулы.

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:56

      (с) тоже иногда поддувает )...
      Скорее ловит потоки воздуха, как мельница, - подпитывает себя..))
      Но в обратку, как вентилятор не дует..))

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 20:56

      В Литве баскет спорт №1 ещё с 30-х годов. Эта единственная республика, которая после распада Союза, сохранила и не растеряла свой баскетбольный запас, а только приумножила его. В других всё похерили как и другие виды спорта.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 20:57

      (с) ткач против сабоса

      а почему сабонис на слуху, а о ткаченко я что то совсем ничего не слыша?
      хотя судя по результатам ЦСКА вроде был успешней
      может из за того что сабонис в нба поиграл?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 20:58

      И "занесенный Ветром" заглядывает тоже, согласен. )))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:02

      (с) но в обратку ... не дует

      эт та... хотя и попутным не назовёшь ..

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      zigbert > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 21:03

      Как то все стало забываться но вот Володю Ткаченко, не без твоей помощи ,вспомнил. Была еще легендарная женская команда ТТТ Рига. Там выступала Ульяна Семенова ,очень мощная и высоченная женщина ,когда она поднимала мяч кверху его никто не мог достать.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:07

      Тогда у нас шикарные были игроки и сборная. На многих позициях были выдающиеся игроки. В баскетбольном мире Петровича как и других игроков хорошо знают. Сабас уникальный по технике и игровому интеллекту был баскетболист. Он в 16 лет играл в команде, а в 17 лет уже в сборной. Его скрытые пасы не глядя на партнёра, за спиной и как угодно, подымали с кресел, стульев и дивана кого угодно. Сабас поиграл в Европе, в НБА и всюду блистал. По своему характеру и воззрению наш человек. Никогда об СССР и в наше прошлое плохого слова не сказал, в отличие от его партнёров. у него 5 или 6 детей. уже точно не помню. Его сын Домантас также играет в баскет на высоком уровне и держит марку отца.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 21:13

      (с) ....Сабос никогда про СССР слова плохого не сказал....

      дай бог что бы про него какой нибудь бондарчук фильм не снял....

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      zigbert > zigbert 21 ноября 2018, 21:13

      Пора заканчивать. Спасибо всем. Спокойной ночи!

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 21:18

      С Ткачём тогда играл и Белостенный Саша, он родом из Одессы. Светлая ему память. Жил потом в Германии, там и умер. в баскетбольном мире Белый. Однажды в кабаке или в уличной драке,точно уже не помню, они целую толпу борзых уложили. Там кувалды у обоих ещё те. В ТТТ были знаменитые центровые ещё до Ули. Смилдзиня и Кродере, они выступали долгие годы за борную. Уля моя ровесница и рана начала выступать за сборную. В 1968г мы специально нашей командой ДЮСШа ездили в Донецк посмотреть , когда она играла за юниорскую сборную Латвии.

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      Рубик Докоян > zigbert 21 ноября 2018, 21:19

      Спокойной ночи, Саша. До завтра.

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      Project Бабангида > zigbert 21 ноября 2018, 21:22

      очень подкупает твоя лаконичность Сань!
      удачи!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:24

      Всегда к нам приезжает на турнир памяти Гомельского. Когда ему говорят, что такой-то баскетболист, а в том случае Марчелло ( Шарунас Марчюлёнис), тоже выдающийся игрок из его поколения, сказал такое... Сабас всегда скажет, что идиот или это он с ума сошёл. С чувством юмора всегда дружил и парень просто мировой. Не дай бог, нам уже одну муйню пропагандистскую показали

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:26

      (с) подкупает твоя лаконичность...
      А вот мне редко удаётся меньше, чем в 2-3 строки уложиться..))
      Буду работать над собой, сокращаться и скукоживаться..))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:28

      (с) .... буду работать над собой

      не вздумай..)))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:30

      у каждого свой почерк.... и нефиг его ломать )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 21:34

      ну а нынешнее поколение фанатов ЦСКА, будут раз ве что Нандо де Коло вспоминать... своих то особо нет...
      не хочу Никиту Курбанова обидеть)

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:37

      (с) у каждого свой почерк...
      Недавно заметил, что у меня на писанину влияет несколько факторов - наполненность пузика, настроение, курс рубля, погода, состояние золотовалютных запасов Китая, остывший кофе и наличие спортивных успехов в державе..))

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:40

      (с) раз ве что Нандо де Коло ...
      Ну, не фига себе... Снимаю шляпу!..))
      В баскете я больше звёзд NBA знаю, чем парней наших клубов...

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:44

      (с).... на писанину влияет .... остывший кофе ...

      блин, Андрес... потухший косяк, при отсутствии спичек, так разум всколыхнёт, что ты из пальцев искру высечешь))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:48

      (с) ну не фига себе..

      меня копни, ещё не то полезет..))
      но лучше не трогать, не копать, и не наступать..)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:50

      Нандо лидер сейчас в ЦСКА, но там и Родригес, Хиггинс могут выдать хороший матч и трюх накидать. А под кольцом своей мощью и игрой выделяется Хайнс, не смотря на малый рост для центрового. Наши, увы, там на подхвате. Витя Хряпа закончил, остальные больше в защите отметятся, чем в нападении.

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:50

      (с) потухший косяк, при отсутствии спичек, так разум всколыхнёт, что ты из пальцев искру высечешь...
      В ГРАНИТ!!!..
      Можно разместить чуть выше "HOLLYWOOD" на Голливудских холмах..))
      Будет не стыдно и даже горделиво!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 21:54

      Я сегодня распечатал французский валидол Курвуазье 0,7л VSOР и под кофе, а ещё с орешками, шоколадом и курагой 150гр приговорил.)))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 21:56

      (с) на голливудских холмах....

      я думаю что на коробке "балабановского" спичечного завода , у которого из пяти , только одна спичка вспыхивает, это будет уместней )

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      insider_retro > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 22:00

      (с) сегодня распечатал...
      По хорошему, Олег, завидую твоей тяге к избирательности, пропорциональности и шоколадно-ореховой роскоши!!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 ноября 2018, 22:00

      (с) ...кофе, орешки , шоколад...

      ты аристократ Олег..!
      и это подозрительная тяга к красненькому.....
      уж не Граф Дракула из приднестровье ваш родственник?))

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      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 22:05

      (с) уж не Граф Дракула...
      Уже который раз мы вплотную подкатываем к теме вампиризма...
      И всегда она ускользает...))
      Вместо аппетитных крововозлияний начинаем обсуждать манеры того времени, географические особенности и макияж персонажей..))

      Пора по существу оприходовать вампиров, вурдалаков и оборотней!!

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 22:05

      ребята! откланиваюсь!
      завтра вставать рано, едим в Невинномысск ... вернёмся скорей всего только вечером!
      всем удачи!

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 22:06

      (с) вурдалаков и оборотней

      вся нечисть в чате...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 ноября 2018, 22:08

      Что есть, то есть. Порадовал меня валидольчик. Купил лет 5-6 лет назад в магазине "Метро" по акции 1+1. Две бутылки 0,7 по цене 2800р. за две бутылки. Для этого коньяка это очень дёшево. Был период я у них "Метаксу" покупал по акции по 370р. за бутылку ( купил 12 шт.) А сейчас по акции самая дешёвая цена 660р. за бутылку....

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 21 ноября 2018, 22:08

      погода благоволит...! но что там в нивинке ... посмотрим

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 21 ноября 2018, 22:09

      Споки-ноки, Андрик!..
      Удачного дня и приятного времяпровождения за рулём по дорогам нашей необъятной державы!!..))

      И я, пожалуй, пойду разомну кости, намахну прогулку на сон грядущий, да почитаю!.. Будет день - будут мысли!..
      Всем приятных сновидений!!..)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 22:11

      Дракула он же ведь из наших из румын... ))) Красненькое у меня с внутриутробного развития. Писал не раз, что молдаване пьют и танцуют ещё не родившись. Соску заменяла тряпочка смоченная в вине. Пососал и спишь, а остальные в это время все работают. Там дети рано сельский труд познавали, как и в других регионах в то время.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 ноября 2018, 22:13

      Отдыхай, Андрюша. Утро вечера мудренее, если только всю ночь не уговаривал... )))

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 22:36

      Я пью всё, кроме человеческой крови... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 22:48

      Ну у меня другая генетика и жизненный опыт. Попробовал всё в своё время как и пил. Но потом крепкие алкогольные напитки уступили место сухому вину. Коньяк и водку пью, но редко и в малых дозах, а вино регулярно по бокалу за едой.

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 23:09

      Можно выпить и сейчас, но что потом будет с нами по утру или ночью у меня... Я, если выпивал больше 300гр водки, уже не мог принять горизонтальное положение, кружилась голова и тошнило. Засыпал сидя, причём долго... А сухое красное вино 300-500гр. это только в радость и здоровью не навредит. Креплёное вино пил только в отпуске у друга изредка, у него неудачное получалось. А так самогон и водка под хорошую украинскую закуску. )))

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      Рубик Докоян > shlomo 21 ноября 2018, 23:26

      Спокойной ночи, Толя ! Приятель сахар добавлял, а с ним и крепость вина до 16 градусов точно.

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