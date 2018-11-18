Нойштедтер: «Кто главный заводила в сборной? Дзюба. Все знают это»

А кто самый гнилой защитник? Нойштедтер, все знают это!
Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.
– Кто главный заводила в сборной?
– Дзюба. Все знают это, конечно.
– В отсутствии Дзюбы кто заводит?
– Никто (смеется). Не хватает его.
– Чувствуется, что отношение болельщиков к команде изменилось после ЧМ?
– Конечно. Это первое, что я почувствовал, когда я приехал после ЧМ. Куда ни приезжаем, везде нас ждут – в аэропорту, возле гостиницы. Всю команду хотят видеть, поют, хотят сфотографироваться. Это очень хорошее чувство – знать, что мы чего-то достигли, что люди гордятся нами.