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    Нойштедтер: «Кто главный заводила в сборной? Дзюба. Все знают это»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

    – Кто главный заводила в сборной?

    – Дзюба. Все знают это, конечно.

    – В отсутствии Дзюбы кто заводит?

    – Никто (смеется). Не хватает его.

    – Чувствуется, что отношение болельщиков к команде изменилось после ЧМ?

    – Конечно. Это первое, что я почувствовал, когда я приехал после ЧМ. Куда ни приезжаем, везде нас ждут – в аэропорту, возле гостиницы. Всю команду хотят видеть, поют, хотят сфотографироваться. Это очень хорошее чувство – знать, что мы чего-то достигли, что люди гордятся нами.

    Источник: Официальная страница сборной России «Вконтакте»

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    18.11.2018 22:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 ноября 2018, 18:54

      А кто самый гнилой защитник? Нойштедтер, все знают это!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8169

      nik55 19 ноября 2018, 10:28

      сделали из дерева звезду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 19 ноября 2018, 00:49

      хихикнутый

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