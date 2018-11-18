Краневиттер: «Хоть «Зенит» иногда и проигрывает, но определенный класс показывает»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о товарищеском матче против «Шальке-04» (2:1).

«Конечно, я рад, что забил гол. Надо использовать все моменты, которые у тебя появляются в игре. Помимо гола, я просто рад, что мы сегодня победили.

Насколько велика разница между «Зенитом» без игроков сборных и с ними? «Зенит» – это очень ровная команда, в которой собраны игроки хорошего уровня. Все они показывают себя на поле, стараются играть как можно лучше и использовать предоставленные шансы. Собственно, поэтому мы занимаем неплохие позиции в турнирах, в которых участвуем. Хоть иногда мы и проигрываем, тем не менее определенный класс показываем», – сказал Краневиттер.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первую строчку.

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