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    Краневиттер: «Хоть «Зенит» иногда и проигрывает, но определенный класс показывает»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о товарищеском матче против «Шальке-04» (2:1).

    «Конечно, я рад, что забил гол. Надо использовать все моменты, которые у тебя появляются в игре. Помимо гола, я просто рад, что мы сегодня победили.

    Насколько велика разница между «Зенитом» без игроков сборных и с ними? «Зенит» – это очень ровная команда, в которой собраны игроки хорошего уровня. Все они показывают себя на поле, стараются играть как можно лучше и использовать предоставленные шансы. Собственно, поэтому мы занимаем неплохие позиции в турнирах, в которых участвуем. Хоть иногда мы и проигрываем, тем не менее определенный класс показываем», – сказал Краневиттер.

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первую строчку.

    Самый провальный аргентинец в «Зените» наконец-то удивил. Скоро его не будет

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    18.11.2018 20:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:57

      Высокий класс надо показывать регулярно.

      2
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > zigbert 19 ноября 2018, 14:02

      Я бы добавил: "МАСТЕРСТВО не пропьёшь!" )))
      Если оно есть, конечно.

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      Рейтинг: -5

      Govy > derrik2000 19 ноября 2018, 18:28

      Нравятся мне комментарии болельщиков свинарника)про класс и мастерство,вам то откуда про сие известно,скандалисты вы наши всея Руси))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 ноября 2018, 10:52

      "Определённый"...А должны -высокий,ибо грош-цена таким тратам для победы в РПЛ,которая ещё под вопросом.

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      Рейтинг: +1518

      Тазит 19 ноября 2018, 06:42

      Определенный определённо показывает, но с таким баблом обязан показывать более другой...

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 18 ноября 2018, 23:04

      Молодец! Мяч красивый забил, мы на стадионе орали отлично. Всем понравилось!

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 18 ноября 2018, 21:19

      О показывании "определённого класса" - это прямо в точку!
      Определённый.
      Класс.
      Только КЕМ определённый ентот "класс" - не сказал.

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy > derrik2000 19 ноября 2018, 20:57

      Наверно не вами,дабы сие вам пока не ведомо)

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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 20:38

      Не представляю как Богданыч без Паредеса будет играть весной?(

      1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 18 ноября 2018, 20:38

      Зенит.
      "Хотя Краневиттер иногда и поигрывает,но определённый класс,тем не менее, показывает..."

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