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    Саутгейт – после выхода в плей-офф:  «Давно не слышал такого «Уэмбли». Я очень горд»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). Англичане вышли в плей-офф турнира.

    «Прежде всего, я очень горд. Я думаю, мы доминировали в этом матче, у нас были моменты в первом тайме. Потом мы пропустили довольно простой мяч, это была настоящая проверка на стойкость.

    У нас был момент после одной из контратак соперника, мяч был выбит с линии. При всей нашей великолепной игре мы забили один мяч после вброса из аута, а второй – после стандарта. Может, мы не новая Англия, а та, которой она всегда была.

    Я горжусь тем, как мы играли весь год. Я давно не слышал такого «Уэмбли», – сказал Саутгейт.

    Источник: BBC

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    18.11.2018 19:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:50

      Сборная Англии обрела хорошего тренера.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 ноября 2018, 20:53

      Рад за вас. Горжусь вами!

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