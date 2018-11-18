Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). Англичане вышли в плей-офф турнира.

«Прежде всего, я очень горд. Я думаю, мы доминировали в этом матче, у нас были моменты в первом тайме. Потом мы пропустили довольно простой мяч, это была настоящая проверка на стойкость.

У нас был момент после одной из контратак соперника, мяч был выбит с линии. При всей нашей великолепной игре мы забили один мяч после вброса из аута, а второй – после стандарта. Может, мы не новая Англия, а та, которой она всегда была.

Я горжусь тем, как мы играли весь год. Я давно не слышал такого «Уэмбли», – сказал Саутгейт.