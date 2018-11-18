Лига наций. Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф

Сборная Англии в домашнем матче Лиги наций одержала волевую победу над Хорватией – 2:1. Победный гол на 85-й минуте забил нападающий Гарри Кейн.

Благодаря этому результату англичане набрали семь очков, гарантировав себе первое место в группе и выход в плей-офф. Хорваты расположились на последней строчке.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 6-й тур

Англия – Хорватия – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крамарич, 57; 1:1 – Лингард, 78; 2:1 – Кейн, 85.

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