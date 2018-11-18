Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига наций. Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф

    Сборная Англии в домашнем матче Лиги наций одержала волевую победу над Хорватией – 2:1. Победный гол на 85-й минуте забил нападающий Гарри Кейн.

    Благодаря этому результату англичане набрали семь очков, гарантировав себе первое место в группе и выход в плей-офф. Хорваты расположились на последней строчке.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 6-й тур

    Англия – Хорватия – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 57; 1:1 – Лингард, 78; 2:1 – Кейн, 85.

    Календарь Лиги A

    Турнирные таблицы Лиги A

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:45

      Вот уж тут нашла коса на камень. Хорваты играли яростно и самоотверженно но концовка была за англичанами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 18 ноября 2018, 20:16

      .... на ... !
      Итог - правильный.
      ни укры ни фашисты не выиграют никогда.
      ничего личного.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 18 ноября 2018, 20:09

      1.2.3. Англичане ху* сос*

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 18 ноября 2018, 19:32

      Хорваты играли лучше, но сработало футбольное правило-не забиваешь ты-забивают тебе!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep 18 ноября 2018, 19:12

      Добротный футбол показали обе сборные., это тот случай, когда говорят - друг друга стоят. К стати, не обратил внимания, вида - этот большой любитель украинского футбола, поблагодарил своих друзей любимым им высказыванием украинских фашистов?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      petrut 18 ноября 2018, 18:59

      блин а так отлично выглядело до 80 мин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 18 ноября 2018, 18:57

      Матч реванш состоялся. Львам приз "За волю к победе".)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 18 ноября 2018, 18:55

      Дохлые хорваты ****.ли ,играть не хотели не играйте,сколько моментов угробили,идите нах.й отсюда

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 