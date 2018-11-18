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    Семак – о матче с «Шальке»: «Хорошая игра. Надеюсь, будет ответная»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Шальке-04». Клуб из Санкт-Петербурга победил на своем поле со счетом 2:1.

    «Хорошая товарищеская игра. Прекрасная атмосфера. Болельщики нас приучили своим посещением матчей к такой атмосфере.

    Что касается игры… Футболисты, которые мало играли, получили практику. Все, кто могли, провели полный матч. Мы только за проведение подобных игр. В конце позволили сопернику создать опасные моменты. Счет мог быть другим. Но все что мы хотели, мы сделали.

    Не собираемся делать схему с тремя защитниками базовой. Но иметь ее в арсенале надо. Сегодня мы руководствовались игроками, которые у нас есть, и позициями, на которых они могут играть. Так что посчитали, что сегодня эта схема была наиболее оптимальной.

    Надеюсь, что будет и ответная игра с «Шальке». Если будет возможность, то всегда рады играть с хорошими соперниками в перерывы на сборные», – сказал Семак.

    Источник: Sport24

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    18.11.2018 18:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 ноября 2018, 19:36

      в очередной раз убедились в слабости Зенита

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 ноября 2018, 19:30

      Не знаю, как Семак, я кроме первого гола ничего хорошего и красивого не уидел, очередная невзрачная игра...

      1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 18 ноября 2018, 18:59

      Молодец Богданыч...))

      0
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