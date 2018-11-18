Семак – о матче с «Шальке»: «Хорошая игра. Надеюсь, будет ответная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Шальке-04». Клуб из Санкт-Петербурга победил на своем поле со счетом 2:1.

«Хорошая товарищеская игра. Прекрасная атмосфера. Болельщики нас приучили своим посещением матчей к такой атмосфере.

Что касается игры… Футболисты, которые мало играли, получили практику. Все, кто могли, провели полный матч. Мы только за проведение подобных игр. В конце позволили сопернику создать опасные моменты. Счет мог быть другим. Но все что мы хотели, мы сделали.

Не собираемся делать схему с тремя защитниками базовой. Но иметь ее в арсенале надо. Сегодня мы руководствовались игроками, которые у нас есть, и позициями, на которых они могут играть. Так что посчитали, что сегодня эта схема была наиболее оптимальной.

Надеюсь, что будет и ответная игра с «Шальке». Если будет возможность, то всегда рады играть с хорошими соперниками в перерывы на сборные», – сказал Семак.