Кононов – о крупном поражении «Спартака-2»: «Игра команды вызывает оптимизм»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от просмотра матча 23-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Шинником». Красно-белые проиграли в этой встрече со счетом 1:4.

– Вопросы только по игре.

– Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить «Спартаку»? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?

– Он будет. У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.

– Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…

– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у «Спартака-2» в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.