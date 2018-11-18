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    Кононов – о крупном поражении «Спартака-2»: «Игра команды вызывает оптимизм»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от просмотра матча 23-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Шинником». Красно-белые проиграли в этой встрече со счетом 1:4.

    – Вопросы только по игре.

    – Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить «Спартаку»? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?

    – Он будет. У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.

    – Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…

    – Да, соглашусь. Хорошие моменты были у «Спартака-2» в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2018 17:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 ноября 2018, 14:01

      Поэтому и называют наш клуб весёлой командой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:28

      Надо реабилитироваться в следующих матчах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 ноября 2018, 06:03

      ответил всё равно что белыми чернилами написал на белом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 21:52

      Если девка "залетает"-
      что-то с презером не так,
      но в футболе так бывает
      часто у ФК "Спартак".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 18:53

      Подобные интервью чаще вызывают вопросы, чем ответы.
      Поэтому иногда лучше помолчать.

      4
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

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      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > napronov 18 ноября 2018, 19:25

      к уткину и червю обращайся здесь футбол а не медицина ку ку

      6
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 18 ноября 2018, 18:16

      "Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает."

      Да сколько угодно ТАКИХ матчей!
      Хотя бы взять матч Испания-Россия на ЧМ - 2018.

      4
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