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    Кузяев: «Россия полностью отошла от поражения от Германии»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Швеции.

    «Сборная России по футболу полностью отошла от поражения команде Германии. Тот матч уже в прошлом. Разобрали ошибки, посмотрели видео, надеюсь, что в предстоящем матче против шведов мы учтем опыт поражения и такого не повторим.

    Нас ждет очень интересный матч, шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала на прошедшем чемпионате мира, поэтому просто не будет. Хотелось бы отметить, что соперник отличается хорошей организацией игры и дисциплиной. Из футболистов отметил бы Андреаса Гранквиста и Виктора Классона.

    Мы провели хороший тренировочный сбор. Отлично потренировались. Было много занятий на тактику и физику. Все хорошо», – сказал Кузяев.

    Матч Швеция – Россия пройдет 20 ноября. Для выхода в лигу А российской команде нужно как минимум сыграть вничью.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2018 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:18

      Это хорошо - теперь за дело.

      1
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 ноября 2018, 16:50

      Отошли ли Вы от Германии покажет результат игры со шведами.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бухбух 18 ноября 2018, 18:19

      Шведы выиграют 2:1

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