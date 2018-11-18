Влашич – в стартовом составе Хорватии на матч с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч Лиги наций. Встреча состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.

У хорватов с первых минут сыграет полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвел, Стоунс, Гомес, Стерлинг, Делф, Дайер, Рэшфорд, Баркли, Кейн.

Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Йедвай, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Перишич, Крамарич.

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