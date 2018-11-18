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    Влашич – в стартовом составе Хорватии на матч с Англией

    Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч Лиги наций. Встреча состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    У хорватов с первых минут сыграет полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвел, Стоунс, Гомес, Стерлинг, Делф, Дайер, Рэшфорд, Баркли, Кейн.

    Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Йедвай, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Перишич, Крамарич.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2018 16:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 18 ноября 2018, 19:30

      Интересно смотрится: игра закончилась, а хорваты сухие,как-будто не было такой тяжелой игры. Наших футболистов в первом тайме хоть выкручивай.

      2
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 18 ноября 2018, 17:56

      Может это матч реванш?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 ноября 2018, 16:56

      Львы-вперед!!!

      2
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 18 ноября 2018, 16:23

      Когда-нибудь я научусь читать фамилию Врсалько с первого раза...

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Karpathian 18 ноября 2018, 17:54

      Это проще чем Чфрчко.

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Karpathian 18 ноября 2018, 19:25

      Врсалько ничего,а Мкртчан?

      4
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian > Чуни Муни 19 ноября 2018, 21:23

      старина, тут не в сложности дело, а в анаграмме, что выходит, если 2 и 3 букву поменять местами)

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Karpathian 19 ноября 2018, 23:20

      Тогда будет скороговорка.)))

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian > Чуни Муни 20 ноября 2018, 22:00

      а ты разбираешься в вопросе, старина :)

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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 18 ноября 2018, 16:13

      Удачи хорватам! Влашичу - без травм!

      2
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 18 ноября 2018, 16:08

      Заслужил

      4
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