Влашич – в стартовом составе Хорватии на матч с Англией

Интересно смотрится: игра закончилась, а хорваты сухие,как-будто не было такой тяжелой игры. Наших футболистов в первом тайме хоть выкручивай.
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч Лиги наций. Встреча состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.
У хорватов с первых минут сыграет полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвел, Стоунс, Гомес, Стерлинг, Делф, Дайер, Рэшфорд, Баркли, Кейн.
Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Йедвай, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Перишич, Крамарич.
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