Ханни: «Готов подняться на трибуну к болельщикам, если мы победим в чемпионате или Кубке России»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о поддержке болельщиков московского клуба.

«Чувствую поддержку болельщиков везде: на арене, в городе, в социальных сетях. Всех благодарю за это. Приехал сюда, чтобы побеждать и делать своих поклонников счастливыми.

А по поводу того, чтобы подняться на трибуну, с удовольствием сделаю это, если мы победим в чемпионате или Кубке страны», – сказал Ханни.

Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» ещe не закончена. Жду от себя лучших результатов»