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    Ханни: «Готов подняться на трибуну к болельщикам, если мы победим в чемпионате или Кубке России»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о поддержке болельщиков московского клуба.

    «Чувствую поддержку болельщиков везде: на арене, в городе, в социальных сетях. Всех благодарю за это. Приехал сюда, чтобы побеждать и делать своих поклонников счастливыми.

    А по поводу того, чтобы подняться на трибуну, с удовольствием сделаю это, если мы победим в чемпионате или Кубке страны», – сказал Ханни.

    Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» ещe не закончена. Жду от себя лучших результатов»

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.11.2018 15:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 10:09

      О победе заранее не говорят. Добыть ее как всегда трудно но когда она завоевана тут и слов никаких не надо. Радость будет и для болельщиков и для футболистов.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 ноября 2018, 07:09

      у рауля трындеть научился?

      1
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 18 ноября 2018, 20:40

      Софьян, меньше слов, больше дела, и вас болельщики будут носить на руках!!!

      2
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 18 ноября 2018, 19:56

      Дорогой мой человек, мы вас на руках носить будем за чемпионство!

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 18 ноября 2018, 16:57

      ты бы лучше после матча с Уфой поднялся или ссыкотно?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 16:41

      хватит пафоса лучше помолчим

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 16:24

      Это зависит от того как сыграет команда.
      В случае плачевного результата, что в последнее время не редкость, могут и люлей всыпать и выразить таким образом, своё отношение в твоей работе.Лучше не языком тренди, а дело сделай.Вот за это болельщики тебя точно оценят.

      7
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 18 ноября 2018, 16:04

      А если не победите , то что - слабо ?

      3
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