Ханни: «Готов подняться на трибуну к болельщикам, если мы победим в чемпионате или Кубке России»

О победе заранее не говорят. Добыть ее как всегда трудно но когда она завоевана тут и слов никаких не надо. Радость будет и для болельщиков и для футболистов.
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о поддержке болельщиков московского клуба.
«Чувствую поддержку болельщиков везде: на арене, в городе, в социальных сетях. Всех благодарю за это. Приехал сюда, чтобы побеждать и делать своих поклонников счастливыми.
А по поводу того, чтобы подняться на трибуну, с удовольствием сделаю это, если мы победим в чемпионате или Кубке страны», – сказал Ханни.
Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» ещe не закончена. Жду от себя лучших результатов»