Агент: «Переход Магнуссона в «Ростов» сорвался из-за опоздавшего факса»

Что не делается - все к лучшему!!
Агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, заявил, что до перехода в московский клуб исландец мог оказаться в «Ростове».
– В интервью Sport24 Хердур Магнуссон рассказывал, что тоже мог оказаться в «Ростове» до варианта с ЦСКА.
– Так и есть. «Ростов» хотел взять Хердура в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна и сделка сорвалась.
Правда, считаю, что к лучшему. Во-первых, слишком много исландцев в одном клубе – уже перебор. Во-вторых, для меня как для агента плохо, если несколько моих клиентов выступают в одном клубе на одной позиции.
– Хердур счастлив в ЦСКА?
– Безусловно. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва – Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.
Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни