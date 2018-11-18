Агент: «Переход Магнуссона в «Ростов» сорвался из-за опоздавшего факса»

Агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, заявил, что до перехода в московский клуб исландец мог оказаться в «Ростове».

– В интервью Sport24 Хердур Магнуссон рассказывал, что тоже мог оказаться в «Ростове» до варианта с ЦСКА.

– Так и есть. «Ростов» хотел взять Хердура в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна и сделка сорвалась.

Правда, считаю, что к лучшему. Во-первых, слишком много исландцев в одном клубе – уже перебор. Во-вторых, для меня как для агента плохо, если несколько моих клиентов выступают в одном клубе на одной позиции.

– Хердур счастлив в ЦСКА?

– Безусловно. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва – Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

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