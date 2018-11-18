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    Агент: «Переход Магнуссона в «Ростов» сорвался из-за опоздавшего факса»

    Агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, заявил, что до перехода в московский клуб исландец мог оказаться в «Ростове».

    – В интервью Sport24 Хердур Магнуссон рассказывал, что тоже мог оказаться в «Ростове» до варианта с ЦСКА.

    – Так и есть. «Ростов» хотел взять Хердура в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна и сделка сорвалась.

    Правда, считаю, что к лучшему. Во-первых, слишком много исландцев в одном клубе – уже перебор. Во-вторых, для меня как для агента плохо, если несколько моих клиентов выступают в одном клубе на одной позиции.

    – Хердур счастлив в ЦСКА?

    – Безусловно. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва – Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

    Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни

    Источник: Sport24

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    18.11.2018 07:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 ноября 2018, 00:41

      Что не делается - все к лучшему!!

      0
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 18 ноября 2018, 13:03

      "Факс" - это слово ругательное, прошу его не применять!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2018, 11:31

      Реально так и есть!!!за е бё шься факс этот ждать, если что-то переклинит-всё заново отправляй!

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > С-Пб on-line 18 ноября 2018, 13:06

      Интересно одно, где они в современном мире факсы ещё находят)))

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 ноября 2018, 10:31

      лет на 10 - 15 они опоздали со своим факсом.........

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2018, 09:44

      Факс?! Где этот агент и менеджмент "Ростова" живут? В лихих девяностых? Или в СССР на пороге гибели?

      И Д И О Т И З М! Все факсы были торжественно похоронены с появлением электронной почты! Лет пятнадцать я лично о них даже не слышал. Интересно, а голубиную почту там не используют? По маршруту Рейкьявик-Ростов? :-)))

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > cska-62 18 ноября 2018, 10:07

      Недавно по работе нужно было отправить письмо в госорган германии. Так им только по факсу можно было отправить. Электронной почты не было.

      3
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 > WhiteEgon 18 ноября 2018, 10:52

      Совершенно верно, мы тоже в Австрию факсом направляем

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 18 ноября 2018, 09:20

      Что бог не делает - все к лучшему (иного нет объяснения опоздавшему факсу).

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      Рейтинг: +365

      BykAs 18 ноября 2018, 09:12

      Дурки , надо было Почтой России посылать!

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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 18 ноября 2018, 08:54

      ахаха вы что еще в 21 век не перебрались??? факсами то общаетесь)))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 ноября 2018, 08:45

      Ростов оказался командой викингов...))

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