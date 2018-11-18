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    Канчельскис: «Ари? Мы не можем найти у себя наших футболистов? Не уважаем сами себя с этой натурализацией»

    Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис отрицательно отнесся к приглашению бразильского нападающего «Краснодара» Ари в сборную России.

    – А как вы отнеслись к приглашению в команду натурализованного игрока Ари?

    – Не с восторгом, конечно. Мы что, не можем у себя найти футболистов? Мы сами себя не уважаем с этой натурализацией иностранных футболистов. Сейчас таких игроков у нас пять, а где пять, там и десять будет. Это неправильно.

    А между тем футболист говорит такие «уникальные» слова, что он всю жизнь мечтал играть за сборную России. Но до этого он играл за юношескую сборную Бразилии. Он что, разве не мечтал играть за сборную Бразилии? Но самое главное, что мы сами себя перестали уважать.

    Надо растить свои кадры, надо что-то делать, а не кричать о том, что у нас все хорошо, что у нас большой прогресс. Клубы у нас вымирают. Команды не могут существовать, закрываются. Одиннадцать команд за время проведения чемпионата мира банкротами стали! О чем можно говорить? Зачем самих себя обманывать?

    Ари получил паспорт гражданина РФ летом 2018 года. За сборную России он дебютировал в товарищеском матче против Германии (0:3).

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: Rusfootball

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    18.11.2018 06:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 14:58

      Не столько страшна натурализация игроков а каково их качество и мастерство. По уровню игры он должен превосходить отечественных игроков.

      1
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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 18 ноября 2018, 14:29

      Литовец, родившийся в Украине, проведший карьеру в клубах из Украины, Англии, Италии, Шотландии, Саудовской Аравии, и не игравший в российских клубах до 35 лет говорит, что-то про человека, который 8 лет играет в чемпионате России!!! Самому то не стыдно, Андрей Антанасович?

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 18 ноября 2018, 13:26

      У родителей талантливых молодых спортсменов, нет тех денег, которые требую школы и организации для выступления в основе... На их место идут богатенькие бездарные детишки

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 18 ноября 2018, 13:21

      По поводу того,что наш футбол загибается,то он молодец.хоть кто то же должен говорить правду,такую какую не хотят слышать.

      6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 ноября 2018, 10:34

      В Африке набрать футболистов, раздать им российские паспорта и МЫ ЧЕМПИЁНЫ !!!...............А наша молодёжь ???

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 ноября 2018, 10:26

      Ещё один славянин высказался. ЛОЛ.

      2
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 18 ноября 2018, 10:23

      Ничего страшного, вон у сборной германии, испании, Аргентины итд разве играют чистокровные игроки своих сборных? Нет возможности играть в бразилии, но есть гражданство россии, почему нет? Вам как критикам и футбольным диванным экспертам че не иметься? По вашим меркам, давайте игроков с корнями Белоруссии и украины не приглашать

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > BlackMurder 18 ноября 2018, 11:33

      это тоже плохо. Но это - их дело. Играть должны по принципу "что выросло, то выросло". Если не выросло - не попадать ни на ЧЕ, ни на ЧМ. Картина должна быть объективной.

      0
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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 18 ноября 2018, 09:45

      То что у нас своих растить не любят это так и есть, но там все начинается с самого низа, в детские команды и на просмотры только за деньги и по знакомству берут, а реально талантливые так никуда и не выходят, бросают тренировки, Ари тут не причём. Только вот Канчельскис наверно забывает что и сам не совсем наш как бы, про себя то что забывает написать)))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2018, 09:43

      При СССР были понятия -- честь , совесть , гордость -- а сейчас только одно : деньги , бабло , капуста !!!

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 ноября 2018, 09:32

      Не ищут...

      3
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