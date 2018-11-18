Канчельскис: «Ари? Мы не можем найти у себя наших футболистов? Не уважаем сами себя с этой натурализацией»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис отрицательно отнесся к приглашению бразильского нападающего «Краснодара» Ари в сборную России.

– А как вы отнеслись к приглашению в команду натурализованного игрока Ари?

– Не с восторгом, конечно. Мы что, не можем у себя найти футболистов? Мы сами себя не уважаем с этой натурализацией иностранных футболистов. Сейчас таких игроков у нас пять, а где пять, там и десять будет. Это неправильно.

А между тем футболист говорит такие «уникальные» слова, что он всю жизнь мечтал играть за сборную России. Но до этого он играл за юношескую сборную Бразилии. Он что, разве не мечтал играть за сборную Бразилии? Но самое главное, что мы сами себя перестали уважать.

Надо растить свои кадры, надо что-то делать, а не кричать о том, что у нас все хорошо, что у нас большой прогресс. Клубы у нас вымирают. Команды не могут существовать, закрываются. Одиннадцать команд за время проведения чемпионата мира банкротами стали! О чем можно говорить? Зачем самих себя обманывать?

Ари получил паспорт гражданина РФ летом 2018 года. За сборную России он дебютировал в товарищеском матче против Германии (0:3).

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок