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    Луческу: «Турции не повезло. Трудно создать команду из молодежи»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча Лиги наций против Швеции. Турецкая команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1 и вылетела в лигу С.

    «Нам не повезло. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента. Во втором тайме ребята, которые не играют в своих клубах регулярно, не могли сдержать соперника. Если бы они играли, все было бы по-другому.

    У нас три 21-летних футболиста. Трудно создать команду из молодежи, но мы пытаемся и стремимся к этому. Мы играли против команды, футболистам которой в среднем по 30 лет. Этот матч будет для нас уроком. Три возрастных игрока вышли на замену и постоянно провоцировали нас на потери мяча», – заявил Луческу.

    Источник: Fanatik.com

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    18.11.2018 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 ноября 2018, 12:49

      Луческу везде трудно, бедолаге. Даже в Питере ему настоящих футболистов не купили. Теперь Турции не повезло с главным тренером.

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 18 ноября 2018, 09:41

      Ну швед хорошо ногу подставил и заработал пенальти ,а так турки смотрелись очень хорошо ,соглашусь что просто не повезло, хотя швед хитрюга)))

      0
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 18 ноября 2018, 08:29

      Не, ну реально нытик.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 03:51

      на выход с вещами

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 18 ноября 2018, 01:51

      Он всё время жалуется.

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