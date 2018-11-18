Луческу: «Турции не повезло. Трудно создать команду из молодежи»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча Лиги наций против Швеции. Турецкая команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1 и вылетела в лигу С.

«Нам не повезло. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента. Во втором тайме ребята, которые не играют в своих клубах регулярно, не могли сдержать соперника. Если бы они играли, все было бы по-другому.

У нас три 21-летних футболиста. Трудно создать команду из молодежи, но мы пытаемся и стремимся к этому. Мы играли против команды, футболистам которой в среднем по 30 лет. Этот матч будет для нас уроком. Три возрастных игрока вышли на замену и постоянно провоцировали нас на потери мяча», – заявил Луческу.