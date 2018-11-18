Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Чалов не может быть лидером и бороться за мяч так, как это делает Ари»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черчесова выпустить на позиции нападающего в товарищеском матче с Германией (0:3) Ари. Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов провел эту встречу на скамейке запасных.

    – Есть главный тренер. Он принимает решения по составу. Все-таки надо с уважением относиться к профессии. Мы ведь доверились Черчесову – значит, нужно продолжать ему верить. На мой взгляд, Чалов не смог бы выполнить функции Ари в этом матче. Федор пока не может быть лидером, бороться за мяч так, как это способен делать игрок «Краснодара».

    – Чалов, думаете, сыграл бы хуже?

    – Не то что бы хуже. Он просто не выполнил бы на поле задачу Ари. Пришлось бы отрабатывать назад, а он назад не бегает. При всем уважении к его голам, лидерству в бомбардирской гонке, он пока еще играет в молодежный футбол. Чалов хорош, когда выстроена система и кто-то ему постоянно помогает. А бороться самостоятельно так, как это, например, делает Дзюба, он еще не готов. Ари проверили в деле, дали ему больше тайма

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 00:52
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 18 ноября 2018, 14:31

      Чалов хорошо выглядит в ЦСКА но в сборной как будет выглядит наверное никто не знает он просто не играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 18 ноября 2018, 12:09

      Чалов, действительно, частенько выглядит на поле растерянным и не знает, что ему делать и сам игру не тащит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 11:52

      То что Чалов не готов к игре в сборной ,пожалуй Орлов не прав. Другое дело - как на это смотрит Черчесов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:20

      Он просто не выполнил бы на поле задачу Ари...
      --------------------
      Интересно, какую задачу выполнил Ари?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 18 ноября 2018, 10:49

      Орлов.Хорошая фамилия,приятный голос.Любит футбол.Мы тоже любим футбол и Родину.И нам не понятно,блеать,зачем Орлов упирается за выходящего в тираж Ари.Ведь любой тренер поставил бы лучшего бомбардира в товарняк!Кроме упёртого Черчесова,который за упрямством что-то скрывает.Вспомнился эпизод с немцами на 4-й минуте,когда Миранчук в простой ситуации дождался "вне игры" у Ари.Миранчук не такой уж тормоз,чтобы не дать на ход одним касанием,находясь лицом к партнёру.
      Сдаётся,не очень-то об Ари хорошего мнения в Локо после его подлости в одном матче.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2018, 10:12

      Сначала посмотрим -- потом обсудим -- кто чего может !!! Тем более Дзюба будет играть !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Zenmaster 18 ноября 2018, 10:37

      или ходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 ноября 2018, 10:01

      все разрешится в Швеции....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1020

      г.Онега 18 ноября 2018, 09:45

      Гена Орлов просто обиделся на Федю, ведь Федя забил Зениту и дал голевой пас.))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 18 ноября 2018, 07:57

      Ари - это бразильский орёл. Братья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 18 ноября 2018, 07:42

      Согласен с Орловым,для остальных перевожу ,у нынешнего состава сборной нет поставленной игры,а Чалов полезен только там где она есть.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 