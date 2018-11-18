Орлов: «Чалов не может быть лидером и бороться за мяч так, как это делает Ари»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черчесова выпустить на позиции нападающего в товарищеском матче с Германией (0:3) Ари. Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов провел эту встречу на скамейке запасных.

– Есть главный тренер. Он принимает решения по составу. Все-таки надо с уважением относиться к профессии. Мы ведь доверились Черчесову – значит, нужно продолжать ему верить. На мой взгляд, Чалов не смог бы выполнить функции Ари в этом матче. Федор пока не может быть лидером, бороться за мяч так, как это способен делать игрок «Краснодара».

– Чалов, думаете, сыграл бы хуже?

– Не то что бы хуже. Он просто не выполнил бы на поле задачу Ари. Пришлось бы отрабатывать назад, а он назад не бегает. При всем уважении к его голам, лидерству в бомбардирской гонке, он пока еще играет в молодежный футбол. Чалов хорош, когда выстроена система и кто-то ему постоянно помогает. А бороться самостоятельно так, как это, например, делает Дзюба, он еще не готов. Ари проверили в деле, дали ему больше тайма