Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Неймар забил 60-й гол за сборную. До Роналдо – два мяча, до Пеле – 17

    Товарищеский матч БразилияУругвай завершился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Неймар.

    Для футболиста «ПСЖ» мяч стал 60-м в 95-ти матчах за национальную команду. Это третий показатель в истории сборной – у Роналдо 62 мяча в 98-ми играх, рекордсмен Пеле забил 77 в 92-х.

    Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. В ее составе он сыграл на восьми больших турнирах, включая два чемпионата мира и победные Олимпийский турнир-2012 и Кубок Конфедераций-2013.

    26-летний футболист удерживает звание самого дорогостоящего в истории. Сумма рекордного перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» составила 222 миллиона евро.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      Hansson 17 ноября 2018, 21:53

      Сколько он забил на финальных турнирах? Товарищеские матчи можно не считать
      Важно, что Роналдо и Пеле вытягивали свои команды своими действиями, а Неймар пока до этого уровня далеко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 ноября 2018, 20:56

      Полюбому Неймар будет первым , думаю через лет 10 его только обгонять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 17 ноября 2018, 18:58

      Это не Пеле, даже не рядом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 