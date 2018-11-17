Ари – о дебюте за Россию: «Испытал классные эмоции во время исполнения гимна»

Сборная - есть синтезированный показатель работы национального футбола. Она отвечает мировой футбольной общественности на вопрос: насколько высок уровень игры футболистов, которые растут в вашей стране, насколько они талантливы от природы, насколько хорошо работает система. Ари не помогает отвечать на этот вопрос. Он искажает ситуацию.
Новичок сборной России Ари поделился впечатлениями от дебюта за сборную России (0:3 в товарищеском матче с немцами). Бразилец получил российский паспорт в июле.
«Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.
Если ты о чeм-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил бы голову, то всего этого и не случилось бы.
Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России: после этапов в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Были варианты в других лигах. Но я хотел остаться рядом с дочкой и добиться цели. Счастлив, что именно так сложилось», — сказал Ари.
В интервью «Чемпионату» 32-летний футболист назвал президента РФ Владимира Путина «охренительным».
Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте