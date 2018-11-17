Ари – о дебюте за Россию: «Испытал классные эмоции во время исполнения гимна»

Новичок сборной России Ари поделился впечатлениями от дебюта за сборную России (0:3 в товарищеском матче с немцами). Бразилец получил российский паспорт в июле.

«Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.

Если ты о чeм-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил бы голову, то всего этого и не случилось бы.

Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России: после этапов в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Были варианты в других лигах. Но я хотел остаться рядом с дочкой и добиться цели. Счастлив, что именно так сложилось», — сказал Ари.

В интервью «Чемпионату» 32-летний футболист назвал президента РФ Владимира Путина «охренительным».

Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте