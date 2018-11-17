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    Ари – о дебюте за Россию: «Испытал классные эмоции во время исполнения гимна»

    Новичок сборной России Ари поделился впечатлениями от дебюта за сборную России (0:3 в товарищеском матче с немцами). Бразилец получил российский паспорт в июле.

    «Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.

    Если ты о чeм-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил бы голову, то всего этого и не случилось бы.

    Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России: после этапов в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Были варианты в других лигах. Но я хотел остаться рядом с дочкой и добиться цели. Счастлив, что именно так сложилось», — сказал Ари.

    В интервью «Чемпионату» 32-летний футболист назвал президента РФ Владимира Путина «охренительным».

    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2018 18:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 ноября 2018, 19:43

      Сборная - есть синтезированный показатель работы национального футбола. Она отвечает мировой футбольной общественности на вопрос: насколько высок уровень игры футболистов, которые растут в вашей стране, насколько они талантливы от природы, насколько хорошо работает система. Ари не помогает отвечать на этот вопрос. Он искажает ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 19:20

      А вот гимн спеть так и не сумел.

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 ноября 2018, 19:16

      Эмоции - это хорошо. Значит, голодный...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 ноября 2018, 18:34

      Слова опытной проститутки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 ноября 2018, 18:06

      когда чабан чалова выпустит ? !!!

      2
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