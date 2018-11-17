Заболотный: «Главное мнение – тренера и штаба. Другие мнения отсекаю»

Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный поделился мнением о критике в свой адрес в СМИ.

В текущем сезоне он забил три гола и отдал три результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров на клубном уровне.

Хорошо, что вспоминают меня [эксперты]. На самом деле, самое главное мнение – главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их», – цитирует 28-летнего футболиста «Р-Спорт».

20-го ноября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде против шведов в рамках 6-го тура Лиги наций B. Россияне возглавляют третью группу.