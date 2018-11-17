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    Заболотный: «Главное мнение – тренера и штаба. Другие мнения отсекаю»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный поделился мнением о критике в свой адрес в СМИ.

    В текущем сезоне он забил три гола и отдал три результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров на клубном уровне.

    Хорошо, что вспоминают меня [эксперты]. На самом деле, самое главное мнение – главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их», – цитирует 28-летнего футболиста «Р-Спорт».

    20-го ноября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде против шведов в рамках 6-го тура Лиги наций B. Россияне возглавляют третью группу.

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2018 16:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 17 ноября 2018, 18:58

      мнение штаба сборной очень важно !-НО мнением трибун НЕ стоит относиться пренебрежительно !

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:41

      Справедливости ради, ему 27 лет. Интересно кого он слушал, когда решил футболом заняться в детстве ?...

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 18:35

      Если Черчесов берет его в сборную ,значит в нем есть необходимость.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 17:40

      мы тебя уже давно отсекли бездарь

      4
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 17 ноября 2018, 17:32

      Интересно, что он сам думает о своей игре в сборной, и не только в сборной?

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 17 ноября 2018, 17:06

      Конечно его не интересует мнение болел так как хорошо устроился в Зените..бездарность полная..выступать только в Ф Н Л

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 ноября 2018, 17:04

      На мой взгляд, любой спортсмен, из любого вида спорта и актёр, выступает, в основном, для двоих: первый - собственный карман, второе - зрители (можно поменять первое и второе местами). Тренер или режиссёр - направляющая сила, т.к. многие без них даже собственного мнения не могут выразить.Так случилось, что воочию мне пришлось видеть около полусотни наших самых популярных актёров(к сожалению, со спортсменами близко не сталкивался, т.к., в силу жизненных обстоятельств, на матче (на хоккее) был всего раз в жизни). Величина таланта этих актёров неоспорима, но многие из них ничего не могли сказать своими словами и сыпали только словами "тренера и штаба", т.е.режиссёров и авторов пьес в которых играли.Не сомневаюсь, что у спортсменов та же история.

      1
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 17 ноября 2018, 16:59

      3 мяча в 19 матчах, супер нап и мнение других не интересно))!

      4
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