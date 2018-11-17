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    Лев: «Нужно принять вылет из Лиги наций. 2018 год стал разочарованием»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итог выступлению команды в Лиге наций.

    В связи с поражением сборной Франции от голландцев в матче 5-го тура (0:2) немцы лишились шансов на продолжение борьбы в дивизионе А.

    «Мы должны принять это. Однако мы по-прежнему рассчитываем квалифицироваться на Евро-2020, куда надо отправить сильных футболистов. Мы продолжим давать шансы молодым игрокам, привлекая их к играм сборной.

    В текущем году, который в целом стал для нас разочарованием, мы хотим попрощаться с болельщиками хорошим выступлением в Гельзенкирхене», – цитирует специалиста пресс-служба футбольного союза Германии.

    Напомним, немцы не смогли защитить титул чемпионов мира на ЧМ-2018 в России, вылетев на групповом этапе.

    В Гельзенкирхене команда Лева примет сборную Голландии. Матч состоится в понедельник, 19-го ноября.

    Источник: DFB

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    17.11.2018 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 18 ноября 2018, 08:03

      В Германии наверняка отлажена система воспитания и отбора молоых футболистов! Результат не заставит себя долго ждать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 17 ноября 2018, 21:04

      Это нормально, вам нужна встряска, эмоции, ротация состава!!! К евро есть время

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 17 ноября 2018, 20:07

      Лёв ты наш тренер.Не покидай нас.Германия вперёд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 18:22

      Курс на обновление состава ,выбран правильный. Останется наладить взаимосвязи между игроками. Лев опытный тренер и с этой задачей должен справится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 17 ноября 2018, 17:57

      Лёва! Не посыпай голову пеплом..
      Ты победил 8ю команду мира ,а это чревато с присвоением твоим ,,львятам,,
      звания Засл.Мастера Спорта Германии!
      Так шо не скромничай))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 ноября 2018, 17:17

      объективно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2018, 17:03

      Jedem,
      Jedem
      das seine..
      в соседнее село
      на дискотеку..

      2
      Ответить
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