Лев: «Нужно принять вылет из Лиги наций. 2018 год стал разочарованием»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итог выступлению команды в Лиге наций.

В связи с поражением сборной Франции от голландцев в матче 5-го тура (0:2) немцы лишились шансов на продолжение борьбы в дивизионе А.

«Мы должны принять это. Однако мы по-прежнему рассчитываем квалифицироваться на Евро-2020, куда надо отправить сильных футболистов. Мы продолжим давать шансы молодым игрокам, привлекая их к играм сборной.

В текущем году, который в целом стал для нас разочарованием, мы хотим попрощаться с болельщиками хорошим выступлением в Гельзенкирхене», – цитирует специалиста пресс-служба футбольного союза Германии.

Напомним, немцы не смогли защитить титул чемпионов мира на ЧМ-2018 в России, вылетев на групповом этапе.

В Гельзенкирхене команда Лева примет сборную Голландии. Матч состоится в понедельник, 19-го ноября.