Муса: «Стать футболистом года в Нигерии – огромная честь»

Никто сего и не заметил.
Нападающий «Аль-Насра» Ахмед Муса поделился впечатлениями от победы в номинации «Лучший игрок Нигерии-2018».
«Выиграть эту награду – огромная честь для меня. Спасибо партнерам по команде за то, что делают меня лучше, а также всем, кто меня поддерживает.
Эта награда – для вас», – написал 26-летний футболист в твиттере.
Муса перешел в клуб из ОАЭ в августе из «Лестер Сити» за 16,5 миллионов евро. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в восьми играх на клубном уровне.
twit text
— AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) 17 ноября 2018 г.