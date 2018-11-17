Муса: «Стать футболистом года в Нигерии – огромная честь»

Нападающий «Аль-Насра» Ахмед Муса поделился впечатлениями от победы в номинации «Лучший игрок Нигерии-2018».

«Выиграть эту награду – огромная честь для меня. Спасибо партнерам по команде за то, что делают меня лучше, а также всем, кто меня поддерживает.

Эта награда – для вас», – написал 26-летний футболист в твиттере.

Муса перешел в клуб из ОАЭ в августе из «Лестер Сити» за 16,5 миллионов евро. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в восьми играх на клубном уровне.