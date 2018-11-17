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    Муса: «Стать футболистом года в Нигерии – огромная честь»

    Нападающий «Аль-Насра» Ахмед Муса поделился впечатлениями от победы в номинации «Лучший игрок Нигерии-2018».

    «Выиграть эту награду – огромная честь для меня. Спасибо партнерам по команде за то, что делают меня лучше, а также всем, кто меня поддерживает.

    Эта награда – для вас», – написал 26-летний футболист в твиттере.

    Муса перешел в клуб из ОАЭ в августе из «Лестер Сити» за 16,5 миллионов евро. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в восьми играх на клубном уровне.

    Источник: Твиттер Ахмеда Мусы

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    17.11.2018 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 19 ноября 2018, 08:15

      Никто сего и не заметил.

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