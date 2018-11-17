«Барселона» выступила с заявлением по травме Ракитича

«Бомбардир» писал об отъезде Ивана Ракитича из сборной Хорватии перед матчем 6-го тура Лиги наций А с командой Англии.

Главный тренер вице-чемпионов мира Златко Далич сказал, что 30-летний полузащитник получил травму.

«У Ивана Ракитича растяжение мышцы правой ноги. Дата возвращения зависит от процесса реабилитации», – прокомментировала ситуацию пресс-служба каталонского клуба.

В текущем сезоне Ракитич принял участие в 17-ти играх на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Встреча Лиги наций состоится завтра, 18-го ноября, на «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.