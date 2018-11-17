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    «Барселона» выступила с заявлением по травме Ракитича

    «Бомбардир» писал об отъезде Ивана Ракитича из сборной Хорватии перед матчем 6-го тура Лиги наций А с командой Англии.

    Главный тренер вице-чемпионов мира Златко Далич сказал, что 30-летний полузащитник получил травму.

    «У Ивана Ракитича растяжение мышцы правой ноги. Дата возвращения зависит от процесса реабилитации», – прокомментировала ситуацию пресс-служба каталонского клуба.

    В текущем сезоне Ракитич принял участие в 17-ти играх на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

    Встреча Лиги наций состоится завтра, 18-го ноября, на «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    17.11.2018 15:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 19 ноября 2018, 15:40

      Здоровья и быстрого возвращения на поле, Ивану!)

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