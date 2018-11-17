«Енисей»: «Мы категорически за VAR. Деньги есть»

Директор «Енисея» Денис Рубцов поддержал предложение РФС по внедрению видеоповторов. Союз предложил клубам установить оборудование VAR за собственный счет.

– Сначала нужно понять, о каких суммах идет речь. Но деньги у «Енисея» есть, поэтому если это будут разумные цифры, мы, конечно, войдем в этот проект.

– То есть вы не против внедрения системы ВАР и ее оплаты?

– Мы категорически за.

Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что клуб не может позволить себе VAR.