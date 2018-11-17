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    «Енисей»: «Мы категорически за VAR. Деньги есть»

    Директор «Енисея» Денис Рубцов поддержал предложение РФС по внедрению видеоповторов. Союз предложил клубам установить оборудование VAR за собственный счет.

    – Сначала нужно понять, о каких суммах идет речь. Но деньги у «Енисея» есть, поэтому если это будут разумные цифры, мы, конечно, войдем в этот проект.

    – То есть вы не против внедрения системы ВАР и ее оплаты?

    – Мы категорически за.

    Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что клуб не может позволить себе VAR.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1236

      омск55 17 ноября 2018, 16:08

      Енисей да вы категорически за фнл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 15:17

      В ФНЛ VAR не используют

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 17 ноября 2018, 15:06

      А что, в ФНЛ тоже решили ввести VAR?

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 ноября 2018, 14:59

      Играйте лучше получше...

      0
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 17 ноября 2018, 14:47

      А кому сейчас,после ЧМ-2018 легко???

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