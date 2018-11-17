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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Мы не против VAR, но для нас это дорого»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился мнением о предложении РФС внедрить видеоповторы за деньги клубов Премьер-лиги.

    «Мы не против, чтобы вводилась система VAR, потому что она снизит риск того, что ключевые решения судей будут ошибочными.

    Это сделает наш футбол более прозрачным и, возможно, привлечет новых спонсоров для клубов.

    Но мы не готовы полностью брать на себя установку этой системы, потому что это достаточно дорого. И даже в половинном объеме – если только в какой-то меньшей доле», – сказал Шашков.

    После 14-ти туров чемпионата России команда Миодрага Божовича занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 13:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:06

      Пусть назовёт бюджет клуба. И сколько из него уходит на зарплату футболёрам ? А ВАР стоит 200т евро и это на долго.

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      Рейтинг: +474

      Vratarь 17 ноября 2018, 15:49

      "...привлечет новых спонсоров для клубов.")))) Нет, ну бывают же наивными люди при должностях!! Гендиректор - а рассуждения, как у грузчика в подсобке.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 17 ноября 2018, 15:10

      Не нужны нам VARы - мы в первую лигу скоро.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Sviro 19 ноября 2018, 19:07

      не думаю игра есть это самое главное всё будет гуд вар тоже нужен)

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > h3LL1k 20 ноября 2018, 17:20

      Устал я уже за них переживать. Но влюбом случае игра со Спартаком покажет, есть ли у них перспектива. Если Спартак приедет, заберёт три очка и уедет, то ничего им не светит. Тут надо будет показать характер, которого я не вижу у них.

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