Гендиректор «Крыльев Советов»: «Мы не против VAR, но для нас это дорого»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился мнением о предложении РФС внедрить видеоповторы за деньги клубов Премьер-лиги.

«Мы не против, чтобы вводилась система VAR, потому что она снизит риск того, что ключевые решения судей будут ошибочными.

Это сделает наш футбол более прозрачным и, возможно, привлечет новых спонсоров для клубов.

Но мы не готовы полностью брать на себя установку этой системы, потому что это достаточно дорого. И даже в половинном объеме – если только в какой-то меньшей доле», – сказал Шашков.

После 14-ти туров чемпионата России команда Миодрага Божовича занимает 13-е место в турнирной таблице.