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    Лукас: «Солари заслужил должность тренера «Реала»

    Нападающий «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о назначении Сантьяго Солари на должность главного тренера.

    29-го октября испанец был назначен и.о. главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги, а 13-го ноября подписал полноценный контракт до 2021 года.

    «Солари заслужил эту должность результатами, игрой и эмоциями, которые он нам подарил. Непросто было сделать то, что ему удалось за эти четыре матча», – цитирует форварда Marca.

    «Реал» при Солари:

    1/16 Кубка Испании Мелилья – Реал – 0:4

    11-й тур Примеры Реал – Вальядолид – 2:0

    4-й тур Лиги чемпионов Виктория – Реал – 0:5

    12-й тур Примеры Сельта – Реал – 2:4

    Источник: Marca

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    17.11.2018 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 19 ноября 2018, 15:49

      Ну что ж, успехов ему, пусть повторит пут славных тренеров Реала!)

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