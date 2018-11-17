Лукас: «Солари заслужил должность тренера «Реала»

Ну что ж, успехов ему, пусть повторит пут славных тренеров Реала!)
Нападающий «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о назначении Сантьяго Солари на должность главного тренера.
29-го октября испанец был назначен и.о. главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги, а 13-го ноября подписал полноценный контракт до 2021 года.
«Солари заслужил эту должность результатами, игрой и эмоциями, которые он нам подарил. Непросто было сделать то, что ему удалось за эти четыре матча», – цитирует форварда Marca.
«Реал» при Солари:
1/16 Кубка Испании Мелилья – Реал – 0:4
11-й тур Примеры Реал – Вальядолид – 2:0
4-й тур Лиги чемпионов Виктория – Реал – 0:5
12-й тур Примеры Сельта – Реал – 2:4